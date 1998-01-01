Деловой туризм России начинает медленно восстанавливаться

Как свидетельствуют данные агентства делового туризма «Аэроклуб», по итогам второго квартала 2020-го спрос на авиабилеты в целом по России составил только 11% от объема перелетов аналогичного периода прошлого года, однако ослабление вызванных пандемией ограничений быстро привело к значительному росту спроса на поездки «по делу», - сообщает наш специальный корреспондент.

По сведениям экспертов, если в апреле доля авиаперелетов, приходившихся на представителей бизнеса, в России составляла лишь 2% от показателя 2019 года, с ослаблением карантинных мер спрос начал расти и в мае составил 54%, а в июне число авиабилетов, забронированных бизнес-туристами, выросло на 173% (по сравнению с маем).

И если по международным направлениям в течение ряда месяцев было зафиксировано 100% падения спроса, теперь он постепенно появляется: деловые путешественники уже проявляют интерес к бронированию поездок во Франкфурт-на-Майне, Прагу, Париж, Рим и Вену.

«Пандемия внесла коррективы как в карту деловой активности России, так и в горизонты планирования и уровень комфорта, который могли себе позволить представители бизнеса, - констатирует Юлия Липатова, генеральный директор агентства делового туризма «Аэроклуб». – К примеру, во время перелетов по стране лишь 1% деловых путешественников бронировал бизнес-класс».

Самыми популярными у деловых путешественников во втором квартале 2020-го стали Москва, Петербург и Самара. Кроме них, в десятку наиболее востребованных у бизнес-туристов вошли Иркутск, Новый Уренгой, Уфа, Новосибирск, Краснодар и Нижневартовск. Интересно, что наибольший прогресс в динамике роста популярности продемонстрировали не признанные лидеры рейтинга делового туризма, а Новый Уренгой и Нижневартовск.

Так, первый за год сумел подняться в рейтинге с 54 места на пятое, а занимавший ранее 35 позицию Нижневартовск переместился на 9 строчку. Отчасти это объясняется и тем, что наиболее часто путешествовали по России во втором квартале 2020 года сотрудники добывающей и обрабатывающей промышленности, а также энергетики (на них приходится 47% все перелетов), а на представителей ритейла и компаний, обеспечивающих информационно-технологическое оборудование приходится лишь по 11%.

Несмотря на довольно низкий спрос в целом, эксперты уже зафиксировали и рост стоимости авиабилетов по ряду направлений. Так, в Уфу средняя стоимость перелета в одну сторону выросла на 42% (по сравнению со вторым кварталом 2019 года), достигнув 12 тыс. рублей, а средняя цена авиабилетов в Иркутск (14 тыс. рублей за перелет в салоне экономкласса) возросла на 24%. Билеты в Казань стали, в среднем, обходиться на 19% дороже, чем годом ранее (9 тыс.), а в Нижневартовск средняя цена поднялась на 18% – до 10 тыс. рублей.

При этом стоимость перелетов по таким популярным направлениям делового туризма, как Ростов-на-Дону, упала на 19% (до 6,7 тыс. рублей), а билеты в Новый Уренгой подешевели на 16% (до 13,2 тыс.). Но глубина бронирования авиабилетов деловыми путешественниками по-прежнему мала: 44% из них приобретались не позднее, чем за 3 дня до вылета, а 33% представителей бизнеса бронировали авиаперелет от 4 до 7 дней до планируемой даты путешествия.

Снижение деловой активности сказалось и на загрузке отелей. Так, по данным CBRE, по итогам первого полугодия уровень загрузки гостиниц в Москве составил 35%, а в Петербурге – 25% от показателей 2019-го.

При этом Татьяна Белова, руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE, констатирует, что «рост делового потока пока минимален». «По нашим прогнозам, деловой туризм начнет постепенно возвращаться с начала бизнес-сезона, с сентября». – говорит она.

/TOURBUS.RU