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28 июля
В Болгарии — новый министр туризма
Новый министр туризма Болгарии Марияна Николова подчеркивает исключительную важность для страны российского туррынка
Корреспондент «Новой газеты» на Балканах Геннадий Габриэлян передаёт для«Турбизнеса»:
Туристическая отрасль Болгарии повышена в списке приоритетов правительства страны: министром туризма назначена вице-премьер Марияна Николова. В интервью Болгарскому национальному телевидению она заявила, что «о Болгарии необходимо говорить как о направлении для круглогодичного туризма», добавив, что планирует провести переговоры с послами ряда государств.
Акцент будет сделан на туристов из России и Великобритании. «Российские туристы исключительно важны для нас. Поскольку сейчас в Россию поехать нельзя, я проведу соответствующие переговоры с российским послом», - сообщила министр.
В минувший понедельник, сообщило министерство туризма Болгарии, Европейская комиссия разрешила целевое субсидирование чартерных полетов в Болгарию из государственных средств - одобрение этой схемы со стороны Евросоюза было обязательным условием для её запуска.
Размер субсидии составляет 35 евро за каждое кресло для бортов от ста мест и более. Субсидией могут воспользоваться как национальные, так и зарубежные туроператоры.
Что касается прогноза относительно того, успеют ли попасть в Болгарию в этом сезоне россияне, то здесь должны совпасть два фактора: схожий уровень эпидемической обстановки в обеих странах и способность авиаперевозчиков быстро сформировать минимально окупаемую цепочку рейсов.
Напомним, ранее наш портал сообщал, что с 16 июля в Болгарии отменен обязательный 14-дневный карантин и наличие отрицательного PCR-теста для всех лиц, приезжающих из ряда стран, в том числе из Украины и Грузии.
14-дневный карантин и PCR-тесты также теперь не обязательны для лиц, приезжающих в Болгарию из стран ЕС (за исключением Швеции и Португалии), а также Великобритании и Северной Ирландии.
/TOURBUS.RU
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