Российские туристы ищут билеты в Турцию

Российские туристы позитивно отреагировали на новости о возобновлении международного авиасообщения с рядом стран с 1 августа 2020 года. Среди стран, отправиться в которые туристам разрешили в первую очередь, наибольший интерес россияне проявили к турецким направлениям – так, по данным сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, в пятницу 24 июля количество поисковых запросов на отели в Турции в 2,5 раза превысило аналогичный показатель предыдущей пятницы (17 июля), а в субботу 25 июля оказалось в три раза выше, чем неделей ранее (18 июля).

При этом спрос «конвертировался» в покупки – количество бронирований 24 июля оказалось в 3,3 раза выше, чем неделей ранее, а 25 июля – в 4 раза выше. Самыми популярными турецкими городами по количеству бронирований в эти дни стали Стамбул, Аланья, Анталья, Кемер и Белек. Основная доля бронирований запланирована на август – 67%, еще 16% – на сентябрь.

Высокий интерес проявили российские туристы и к новости о возобновлении авиасообщения с Танзанией – так количество поисковых запросов на отели в этой стране по итогам 24 и 25 июля 2020 года оказалось в 7,5 раз выше, чем неделей ранее (17-18 июля). Тем не менее желающих действительно отправиться на отдых в Танзанию оказалось не так много – количество бронирований по итогам двух дней оказалось незначительно.

Что касается Великобритании, количество поисковых запросов на отели в стране по итогам 24-25 июля увеличилось в два раза относительно аналогичных дат неделей ранее, а количество бронирований увеличилось на 23%.

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру в свою очередь зафиксировал рост спроса на билеты в Турцию в пять раз . Также выросло число бронирований в Великобританию. А вот по Танзании поисковых запросов было много (их число выросло в десятки раз), но пока массово покупать туда билеты путешественники не готовы, - сообщает ресурс.

Так, наапример, направление Москва — Анталья взлетело с 19 позиции на первую среди всех зарубежных направлений, доля билетов по этому маршруту сейчас составляет 12% от всех билетов за рубеж.

Заметен интерес и петербуржцев к Турции: спрос на перелеты и в Анталью, и в Стамбул вырос как в 1,5 раза. Средняя стоимость проданного билета из Петербурга в Анталью выросла за год на 61%, а в Стамбул — снизилась на 13%.

Аналитики Туту.ру отмечают, что путешественники начали активно бронировать билеты несмотря на то, что цены на перелет в Турцию по сравнению с прошлым годом существенно выше. Цены на авиабилеты Москва — Анталья сейчас выше на 42%, чем год назад. Примерно на 30% дороже сейчас перелет из Москвы в Стамбул.

Опросы Туту.ру показывают, что туристы готовы на многое, чтобы вновь вернуться к привычному ритму путешествий. Согласно опросу, который мы проводили в мае, ради пляжного отдыха 50% готовы сдать тест COVID-19 перед поездкой или когда потребуется, 16% готовы даже отсидеть 2 недели в самоизоляции по возвращении домой, 12% согласны ходить на пляж в маске, перчатках и соблюдать дистанцию. При этом 16% согласны на все вышеперечисленные меры, а 6% готовы даже за отдых с ограничениями заплатить больше, чем обычно.

Стоит обратить внимание, что путешественники пока не строят долгосрочные планы. Почти 95% билетов в Турцию, которые были забронированы с 24 июля, предназначены для полета туда в августе. Отдых на сентябрь запланировали лишь 5% тех, кто купил билеты в эту страну. Если говорить о тех, кто собирается в Великобританию, то все купленные за последние дни билеты — для полета в августе.

Отметим, что Турция — это страна, открытия границ с которой российские путешественники ждали особенно. По результатам опроса Туту.ру, 20% ждали возобновления сообщения с Турцией, 14% — с Белоруссией. Также высок интерес к Греции и Египту: открытие границ с этим странами ожидают по 7%. По 6% голосов получили Грузия и Таиланд. За Кипр проголосовали 5% участников опроса. Открытия границ с Арменией, Израилем и Черногорией ждут по 4% респондентов. По 3% получили Болгария, Куба и Молдавия. И, наконец, по 2% голосов было отдано за Доминиканскую Республику, Мальдивы, ОАЭ, Индонезию, Венгрию, Мексику и Хорватию.

В то же время аналитии компании Biletix в период 20-26 июля зафиксировали 15% рост бронирований авиабилетов за границу по сравнению с предыдущей неделей.

Впрочем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж авиабилетов за границу все равно оставался в 7,2 раза меньше, а доля продаж авиабилетов за границу не превысила 4% от всех забронированных билетов.

Средний чек на авиабилеты за границу на прошлой неделе составил 18 922 рублей, в аналогичный период прошлого года – 22 537 рублей, то есть в компании зафиксировали неожиданное снижение среднего чека на 16%

Самым большим спросом среди заграничных направлений на прошлой неделе пользовались при этом пользовался Стамбул.

/TOURBUS.RU