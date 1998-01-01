Полетят ли туроператоры на Занзибар?

Как известно, далекая Танзания неожиданно для профессионалов туррынка стала одной из трех стран, куда с 1 августа будут возобновлены полеты из трех городов России.

"По решению правительственной комиссии, штаба о возобновлении авиасообщения с Танзанией предшествовала работа наших санитарных властей и авиационных властей и анализ целого комплекса параметров, который позволил принять такое решение", — заявил сегодня, комментируя это решение журналистам, пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Отметим, что, по данным Росстата, в 2019 году в Танзании побывало 6,3 тыс. российских граждан, в том числе лишь около 4 тыс. — с туристическими целями, в 2018 — 9,9 тыс.

Между тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на днях, по информации «Интерфакса», «объяснила то, что Танзания вошла в первую тройку стран, с которыми открыто авиасообщение, ее высокой популярностью у российских туристов».

В свою очередь, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина пояснила, что на пляжи острова Занзибара (наиболее популярное, наряду с сафари-турами) россияне летают зимой: "Лететь туда далеко, порядка 9 часов, если рейс прямой, а со стыковками вдвое дольше. Поэтому направление считается зимним, ведь летом есть пляжи и поближе.

И уж точно его нельзя назвать массовым. Но в нынешней ситуации, когда особого выбора нет, желающие отдохнуть в Танзании могут появиться".

Между тем, по информации АТОР, ряд туроператоров уже выставил туры в Танзанию в свои системы бронирования. Туры с вылетом в начале августа – первой половине августа уже сейчас можно купить, например, у Coral Travel, TEZ Tour, «Интурист», «АРТ- Тур», с вылетом в начале сентября – у ANEX Tour. На первых порах туры будут сформированы на регулярных рейсах со стыковками.

По словам эксперта авиарынка, пожелавшего остаться неназванным, если туроператоры и поставят чартерные программы, то позже, в осенне-зимнем сезоне. Пока же чартерные рейсы на направлении никто из поставщиков туруслуг не анонсировал.

«Мы пока не планируем чартеры в Танзанию. Есть туры на регулярных рейсах, но высокий спрос на них мы не отмечаем. В Танзании есть сложности с отельной базой, там нет большого количества средств размещения. К тому же туры в Танзанию бюджетными не назовешь. Недельный тур на двоих (3*, завтраки) с вылетом в начале сентября стоит около 132 тыс. руб.», – рассказали в пресс-службе ANEX Tour.

В TEZ Tour пока тоже не фиксируют всплеска продаж. «Туристы интересуются направлением, есть запросы на подбор туров, но они пока носят единичный характер», – говорит Светлана Баранова, PR-директор оператора.

В пресс-службе «Пегас Туристик» так прокомментировали свои планы: «В Танзанию (Занзибар) на сегодняшний день мы не планируем открывать продажи туров».

В «Библио-Глобусе» пока не сообщили о планах по Танзании, однако другие эксперты рынка рассматривают этого туроператора как наиболее возможного кандидата на запуск прямых чартеров, - сообщает АТОР.

Как отметила в беседе с нами Ольга Зуева, менеджер направления компании «Квинта Тур»: «У России сейчас нет регулярного авиасообщения с Занзибаром. Получается, что надо прилететь в Дар-Эс-Салам рейсом «Турецких а/л» через Стамбул, и оттуда либо снова лететь до Занзибара, либо плыть два часа на пароме. А планов по постановке чартеров на Занзибар у крупных массовых туроператоров нет.

Соответственно, я не представляю себе, как именно туристы должны добраться до Занзибара, чтобы там отдохнуть.

Поэтому говорить о Занзибаре как о направлении для отдыха в условиях отсутствия туда перевозки – преждевременно».

В свою очередь, гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян отмечает: "Мы продаем туры в Танзанию последние три года. Надо понимать, 99% агентов России продают в этой стране только одно направление – Занзибар. Там безопасно, чисто, вкусно, шикарный коралловый риф и Индийский океан.

Но в июле спрос на него минимален, потому что есть близкая и привычная Турция. Однако с конца октября, когда море в Турции похолодает, Занзибар может составить ей конкуренцию – там лето круглый год.

Думаю, сначала будет летать один самолет в десять дней, потом раз в неделю. Рейсы будут из Москвы и Петербурга, а к концу октября – ноябрю, думаю, появятся вылеты из Ростова-на-Дону».

/TOURBUS.RU