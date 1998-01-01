Туризм возвращается на невские берега

В Северной столице начали реализовывать «дорожную карту» по возобновлению деятельности в сфере туризма и индустрии гостеприимства

Туриндустрия города на Неве наконец-то получила возможность работы: с понедельника в Северной столице начали реализовывать «дорожную карту» по возобновлению деятельности в сфере туризма и индустрии гостеприимства, - сообщает наш петербкргский корреспондент.

В частности, благодаря договоренностям между Роспотребнадзором, властями и бизнесом с понедельника полностью (на условиях соблюдения протоколов безопасности, конечно) открылись заведения общественного питания, начали действовать туристские (как операторские, так и агентские) организации.

Кроме того, теперь официально разрешено проведение экскурсий, снят запрет на посещение парков и лесов города, заработали торгово-развлекательные центры (ТРЦ), бассейны и фитнес-центры. Фактически под запретом остались только массовые мероприятия, некоторые виды услуг в ТРЦ, а также деятельность театров и кинотеатров.

Как заявил по этому поводу глава профильного комитета Смольного Сергей Корнеев, «город снова должен стать востребованным направлением для отдыха, однако мы понимаем, что самое главное сейчас – безопасность».

С учетом этого объемы оказания услуг туристам, скорее всего, окажутся значительно меньшими, чем ранее. Например, директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров сообщил, что за 11 дней после начала работы в его стенах побывали всего 43 тыс. человек.

«С учетом соблюдения необходимых стандартов безопасности наша посещаемость уменьшилась, по сравнению с той, что была до пандемии, в 10 раз, - констатировал он. – Несмотря на большую площадь, в соответствии с требованиями безопасности, одновременно внутри музея могут находиться не более 170 человек».

Вместе с тем в новых правилах есть и исключения. Несмотря на то, что запрет на массовые мероприятия, а также на работу театров, в Петербурге сохраняются, уже с 1 августа открывается историческая сцена Мариинского театра, его кассы, а также сцена Мариинского-2. В частности, по сообщению пресс-службы театра, историческую сцену откроет опера Верди «Риголетто», а фестиваль «Звёзды белых ночей» развернётся в полную мощь на всех площадках.

Правда, для обеспечения безопасности публики количество доступных мест будет сокращено вдвое, рассадка гостей пройдёт по принципу шахматной, а средства индивидуальной защиты на протяжении всего пребывания в зданиях театра обязательны.

«У туристических компаний, экскурсоводов, музеев и ресторанов города с середины марта (4,5 месяца!) не было возможности зарабатывать. Но мы выжили! – сообщил по поводу «открытия» города исполнительный директор компании «Невские сезоны» Кирилл Соколов. - Если вы любите Петербург и скучаете по нему - самое время приехать к нам в гости. А если ещё не полюбили - тоже приезжайте: мы знаем, как влюбиться в него!».

/TOURBUS.RU