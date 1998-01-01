«Отдых Leisure 2020» - в центре инноваций

В этом году осенний туристический форум впервые пройдет на новой современной площадке «Амальтея Hall», расположенной в инновационном кластере «Сколково»

Международный форум-выставка "ОТДЫХ Leisure 2020" пройдет с 8 по 10 сентября на новой столичной площадке - в инновационном кластере «Сколково», - рассказали нам организаторы осеннего турфорума.

Выставка была проведена впервые по частной инициативе компании «Евроэкспо» в 1995 году и пережила вместе с туристическим рынком все его кризисы и этапы развития. О ее востребованности говорит тот факт, что выставка проводится на ежегодной основе безостановочно уже 25 лет.

В разные годы ведущими участниками выставки были национальные офисы по туризму зарубежных стран, крупнейшие туристические операторы, авиаперевозчики и аэропорты, объекты размещения, санаторно-курортные организации.

Текущие особые обстоятельства, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, стали глобальным вызовом для мировой туристической отрасли в целом, и для российской – в частности. Организаторы выставки верят, что сейчас наступает поворотный момент в развитии российской туристической индустрии, и именно сейчас есть шанс задать такие векторы и стандарты развития, которые помогут вывести регулярный российский туристический сервис на мировой уровень.

Синергия государства и бизнеса формирует рынок. И какое лицо будет у российской туристической отрасли в ближайшие годы, зависит от совместного диалога и решений, принятых по его итогу.

Организаторы турфорума считаюм важным поддержать наших постоянных участников и партнеров в столь переломный момент для рынка и предоставить ежегодную площадку для демонстрации, общения и взаимодействия в максимально безопасном формате.

В связи с этим организаторы приняли решение о проведении «ОТДЫХ Leisure 2020» на альтернативной площадке – в инновационном центре «Сколково», который объединяет территорию развития технологий, городскую среду, комфорт и функциональность современной архитектуры.

Выставка и деловая программа займет пространство «Амальтея Hall», подходящее по всем параметрам и требованиям безопасности для проведения конгрессно-выставочных мероприятий. Удобная транспортная доступность позволит быстро и комфортно добраться до места проведения за короткое время из любой точки Москвы.

В 2020 году приоритетным направлением форума-выставки станет внутренний и въездной туризм. Живое общение участников и посетителей на площадке будет усилено за счет подключения онлайн-аудитории: в ходе выставки планируются интернет-трансляции из залов деловой программы, открытых коммуникационных площадок, а также прямые включения со стендов. Ожидается участие более 30 регионов России.

Организаторы приглашают всех заинтересованных в развитии российской туристической индустрии принять участие в форуме-выставке «ОТДЫХ Leisure 2020». Профессионалов туризма ждут 8-10 сентября в Амальтея Hall и на сайте www.tourismexpo.ru .