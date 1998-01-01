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Европейские туроператоры вновь отменяют рейсы в Испанию/ NordStar начал возвращать средства по депозитным ваучерам/ Власти Вьетнама эвакуируют 80 тысяч человек из Дананга, где выявлен коронавирус

Европейские туроператоры вновь отменяют рейсы в Испанию

Крупнейший европейский туристический холдинг TUI отменил до 9 августа все рейсы в материковую часть Испании до 9 августа из-за новой вспышки COVID-19, сообщает Euronews.

В минувшую пятницу в стране было зарегистрировано 280 случаев COVID-19 – в три раза больше, чем две недели назад. Чтобы предотвратить вторую волну пандемии, в Каталонии с пятницы закрыли ночные клубы и бары на 15 дней, сократилось время работы казино. В регионе рекомендовали не собираться группами более 10 человек.

"В свою очередь Великобритания в субботу исключила Испанию из списка стран, с которыми есть "туристические коридоры". Это значит, что по возвращении из любого региона Испании британцы будут обязаны пройти 14-дневную изоляцию», — отмечает Euronews.

На прошлой неделе Норвегия также объявила, что по возращении из Испании граждане будут обязаны пройти 10-дневный карантин. А премьер-министр Франции Жан Кастекс "настоятельно рекомендовал" французским гражданам избегать поездок в Каталонию. Франко-каталонская граница, тем не менее, остается открытой, - сообщает телеканал.

NordStar начал возвращать средства по депозитным ваучерам

Авиакомпания NordStar начала возвращать денежные средства по депозитным ваучерам, сообщается на сайте перевозчика.

Такое решение перевозчик принял в связи с возобновлением летней программы полетов и определенным восстановлением пассажиропотока с июня. На первом этапе, начиная с 27 июля, будут возвращаться деньги по билетам, оформленным с 1 мая 2020 года без ограничения даты вылета, а также по билетам отменённых рейсов без ограничения даты вылета и даты оформления билета.

Возврат денег производится в течение 10 дней с даты поступления заявления на возврат. Компания будет возвращать полную стоимость билета, в случае отмены рейса или вынужденного отказа от перевозки.

В целом возврат денег по ваучерам, введенным перевозчиком в конце апреля, затронет около 30% пассажиров. Остальные 70% пассажиров с помощью ваучера переоформили авиабилеты на другие даты вылета и направления, отмечает компания.

Власти Вьетнама эвакуируют 80 тысяч человек из Дананга, где выявлен коронавирус

Власти Вьетнама вывезут до 80 тыс. человек, в основном вьетнамских туристов, из Дананга, где ранее были зафиксированы четыре случая заболевания коронавирусом — впервые в стране за более чем три месяца, сообщает издание The Guardian.

Газета напоминает, что Дананг является одним из крупнейших городов страны и популярным туристическим направлением.

Отмечается, что диагноз "коронавирус" был поставлен в минувшую субботу 57-летнему жителю города, которого пришел с недомоганием в больницу еще 20 июля, а сейчас находится в критическом состоянии.

Между тем, правительство объявило о необходимости придерживаться физической дистанции в Дананге — вплоть до дальнейшего уведомления. Жители обязаны носить маски в общественных местах, а собрания с участием более 30 человек запрещены. Въезд в город для туристов запрещен.

Въезд почти всех иностранцев во Вьетнам по-прежнему запрещен, а прибывающие обязаны отправиться в карантин.

The Guardian напоминает, что во Вьетнаме были выявлены 420 случаев заболевания коронавирусом, но летальных исходов нет. Такие показатели, по мнению наблюдателей, были достигнуты благодаря жесткому карантину и широкомасштабному тестированию на это заболевание.

/TOURBUS.RU