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27 июля
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Европейские туроператоры вновь отменяют рейсы в Испанию/ NordStar начал возвращать средства по депозитным ваучерам/ Власти Вьетнама эвакуируют 80 тысяч человек из Дананга, где выявлен коронавирус
Европейские туроператоры вновь отменяют рейсы в Испанию
Крупнейший европейский туристический холдинг TUI отменил до 9 августа все рейсы в материковую часть Испании до 9 августа из-за новой вспышки COVID-19, сообщает Euronews.
В минувшую пятницу в стране было зарегистрировано 280 случаев COVID-19 – в три раза больше, чем две недели назад. Чтобы предотвратить вторую волну пандемии, в Каталонии с пятницы закрыли ночные клубы и бары на 15 дней, сократилось время работы казино. В регионе рекомендовали не собираться группами более 10 человек.
"В свою очередь Великобритания в субботу исключила Испанию из списка стран, с которыми есть "туристические коридоры". Это значит, что по возвращении из любого региона Испании британцы будут обязаны пройти 14-дневную изоляцию», — отмечает Euronews.
На прошлой неделе Норвегия также объявила, что по возращении из Испании граждане будут обязаны пройти 10-дневный карантин. А премьер-министр Франции Жан Кастекс "настоятельно рекомендовал" французским гражданам избегать поездок в Каталонию. Франко-каталонская граница, тем не менее, остается открытой, - сообщает телеканал.
NordStar начал возвращать средства по депозитным ваучерам
Авиакомпания NordStar начала возвращать денежные средства по депозитным ваучерам, сообщается на сайте перевозчика.
Такое решение перевозчик принял в связи с возобновлением летней программы полетов и определенным восстановлением пассажиропотока с июня. На первом этапе, начиная с 27 июля, будут возвращаться деньги по билетам, оформленным с 1 мая 2020 года без ограничения даты вылета, а также по билетам отменённых рейсов без ограничения даты вылета и даты оформления билета.
Возврат денег производится в течение 10 дней с даты поступления заявления на возврат. Компания будет возвращать полную стоимость билета, в случае отмены рейса или вынужденного отказа от перевозки.
В целом возврат денег по ваучерам, введенным перевозчиком в конце апреля, затронет около 30% пассажиров. Остальные 70% пассажиров с помощью ваучера переоформили авиабилеты на другие даты вылета и направления, отмечает компания.
Власти Вьетнама эвакуируют 80 тысяч человек из Дананга, где выявлен коронавирус
Власти Вьетнама вывезут до 80 тыс. человек, в основном вьетнамских туристов, из Дананга, где ранее были зафиксированы четыре случая заболевания коронавирусом — впервые в стране за более чем три месяца, сообщает издание The Guardian.
Газета напоминает, что Дананг является одним из крупнейших городов страны и популярным туристическим направлением.
Отмечается, что диагноз "коронавирус" был поставлен в минувшую субботу 57-летнему жителю города, которого пришел с недомоганием в больницу еще 20 июля, а сейчас находится в критическом состоянии.
Между тем, правительство объявило о необходимости придерживаться физической дистанции в Дананге — вплоть до дальнейшего уведомления. Жители обязаны носить маски в общественных местах, а собрания с участием более 30 человек запрещены. Въезд в город для туристов запрещен.
Въезд почти всех иностранцев во Вьетнам по-прежнему запрещен, а прибывающие обязаны отправиться в карантин.
The Guardian напоминает, что во Вьетнаме были выявлены 420 случаев заболевания коронавирусом, но летальных исходов нет. Такие показатели, по мнению наблюдателей, были достигнуты благодаря жесткому карантину и широкомасштабному тестированию на это заболевание.
/TOURBUS.RU
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