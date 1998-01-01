Спортивная жизнь возвращается на стадионы и в пабы Лондона

Лондон – уникальное место, в котором национальная культура тесно переплетается с всепоглощающей глобализацией. Английский язык стал первым международным, на нем разговаривает каждый первый человек, который задумывается о карьере или банальном удобстве за границей. Великобритания превратилась в один из главных европейских центров для бизнеса, дизайна, моды, кинематографа, музыки, телевидения. И, конечно же, туризма и спорта.

В Лондоне прошли предпоследние летние Олимпийские игры, церемонии открытия и закрытия игр 2012 года и сейчас выглядят как важнейший поп-арт-объект современности. В городе до сих пор можно найти следы олимпийских соревнований. Специально для Игр британские власти построили Олимпийский парк, тут же превратившийся в новый центр мегаполиса для «белых воротничков» и обычных туристов.

Спустя восемь лет парк вырос из простого сосредоточения арен. Сейчас там стоит гигантская 115-метровая башня Orbit, возле которой вы точно сделаете снимок для инстаграма, а с середины июля и до самого конца лета в Olympic Park пройдет традиционная летняя ярмарка – как раз в том месте, где разыгрывались медали по теннису.

Сейчас парк носит имя королевы Елизаветы и однозначно останется в истории как наследие ее правления. Как и сами Олимпийские игры.

Из-за эпидемии коронавируса на спортивных состязаниях часто закрывают вход для зрителей, и трибуны остаются пустыми. «Формула-1» пострадала от пандемии больше всего – какую-то часть гонок пришлось отменить, какую-то часть передвинуть в календаре на более поздние даты.

Но «Гран-при Великобритании» вирусная ситуация в мире только умножила, пусть и вынужденно. В начале августа трасса в Сильверстоуне примет подряд сразу два старта «Королевских гонок».

И главным фаворитом здесь выглядит Льюис Хэмилтон. В начале 2000-х в это невозможно было бы поверить, то кто-то посягнет на рекорд величайшего Михаэля Шумахера. Сейчас у Льюиса - шесть чемпионских титулов, и до достижения Красного барона осталась еще одна победа в «Ф-1». Британец отлично разогнался – уже выиграл два последних «Гран-при», лидирует в общем зачете и готов доминировать на домашней трассе, которую знает лучше остальных топ-пилотов.

Он выглядит однозначным фаворитом у букмекеров. Например, «Лига Ставок», которая находится в топе Рейтинга Букмекеров и принимает ставки на сегодня, а также задолго до старта соревнований, дает коэффициент 1,45 на то, что Хэмилтон победит в Великобритании, это почти 70-процентная вероятность триумфа. И пусть за его успехом нельзя будет последить непосредственно с английских трибун, побывать на месте событий и ощутить истерию, которая охватывает Соединенное Королевство при гонках Хэмилтона, – действительно бесценный опыт.

COVID-19 нарушил планы и тех, кто хотел попасть на знаменитые британские стадионы и почувствовать атмосферу переполненного «Стэмфорд Бридж», «Олд Траффорд» или «Энфилд Роуд». Но футбольные фанаты находят поводы для веселья и собираются в пабах на матчи любимой команды. Например, болельщики «Ливерпуля» громко отпраздновали первое за 30 лет чемпионство, а фаны «Лидс Юнайтед» высыпали на улицу после возвращения в Премьер-лигу, которого ждали долгих 17 лет.

Английский сезон заканчивается, матчей становится все меньше и меньше, и легко не успеть на подобные парады ликующих людей. По сути, таких поводов для футбольного праздника осталось всего два – финал Кубка страны и игра за выход в высший дивизион. Оба пройдут на главной лондонской арене «Уэмбли»: первый – 1 августа, второй – 4 августа.

Никого из зрителей не пустят на трибуны, но наверняка в барах и пабах неподалеку от стадиона болельщики будут отмечать победу клуба, за который топят с самого детства. И это тоже важное культурное отличие, которое отличает Великобританию от многих стран мира.

Вероятнее всего, обладателем Кубка станет «Челси» , а последнюю путевку в АПЛ получит «Брентфорд» – запомните эти названия, чтобы случайно не славить другую команду перед армией фанатов их заклятого соперника.

Лондон действительно не такой, как другие города планеты, и для того, чтобы это понять и ощутить в полной мере, нужно сюда приехать и «оторваться на полную катушку». И без соприкосновения со спортивным настоящим британской столицы встреча с Англией выйдет не такой яркой и запоминающейся.

Материал для tourbus.ru подготовлен редакторами спортивно-новостного ресурса Metaratings.ru.