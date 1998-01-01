Посольство России в Анкаре рассказало, что ждет наших туристов, прилетающих в Турцию

Тест на коронавирус при въезде в Турцию предъявлять не нужно, но есть опасность оказаться в двухнедельном карантине

В связи с предстоящим началом регулярных и чартерных рейсов на турецкие курорты, Посольство России в Анкаре на своей странице в сети Facebook подробно рассказало о правилах въезда в страну в условиях пандемии коронавируса.

«Во время полета пассажиры должны полностью заполнить информационную форму, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи, данные о симптомах. В случае выявления в самолете лица с подозрением на коронавирус, сразу будут проводиться необходимые процедуры», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Как сообщает посольство, в терминале аэропорта до прохождения паспортного контроля каждому пассажиру измерят температуру, а при выявлении повышенной температуры изучат симптомы. В случае обнаружения пассажира с подозрением на коронавирус он будет помещен в карантин/изоляцию и направлен в госпиталь для обследования.

Дипведомство уточняет, что в случае, если у пассажира будет подтвержден коронавирус, информация обо всех его соседях в самолете, их личные данные и адрес для связи будут переданы в управления здравоохранения. Речь идет о пассажирах, которые занимали по два кресла спереди, сзади и по бокам от кресла заболевшего, а если он сидел у прохода – по диагонали спереди и сзади.

«В случае, если станет известно о наличии зараженного Covid-19 в период после полета, контактировавшие с больным в самолете будут установлены по их формам пассажиров. Лица, определенные как контактировавшие с больным в самолете, будут помещаться в 14-дневный карантин/изоляцию, в отношении них будут применяться действующие на тот момент карантинные и изоляционные процедуры», — говорится в сообщении дипведомства.

При отсутствии случаев заболевания в самолете пассажиры смогут покинуть аэропорт. Как сообщает посольство, тесты на коронавирус в турецких аэропортах в обязательном порядке проводиться не будут, справка о проведенном тестировании также не нужна.

В крупных туристических воздушных гаванях страны (Анталья, Даламан, Измир, Стамбул) созданы центры диагностики, где желающие могут сделать тест на коронавирус на платной основе (стоимость - 15 евро).

«Необходимо также учитывать, что власти Турции на регулярной основе призывают граждан соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены, стараться максимально минимизировать контакты. Ношение медицинских масок остается обязательным, как в общественных местах, так и на улице в большинстве городов, включая Анкару, Стамбул, Измир, Муглу. За несоблюдение правил ношения маски действует штраф в 900 турецких лир (около 9300 рублей)», — подчеркивают в посольстве.

«Со своей стороны, рекомендовали бы российским гражданам в обязательном порядке приобретать медицинские страховки.

По информации турецких властей, разработана линейка специальных страховок, в которые включено медобслуживание на случай заражения Covid-19. Их можно будет приобрести у туроператоров, при покупке авиабилета, в аэропортах до прохождения паспортного контроля, а также в режиме онлайн», — заключили в дипмиссии.

/TOURBUS.RU