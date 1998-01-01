«Принцесса Анастасия» так и не выйдет на маршрут до конца лета

В то время как основные паромные перевозчики Балтики постепенно входят в обычный для них режим работы, оператор единственного ходившего из Петербурга по столицам соседних государств парома «Принцесса Анастасия» объявил об очередной отмене рейсов, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

«Настоящим паромная компания MOBY SPL информирует вас об отмене рейсов по 29 августа 2020 года включительно в связи с наличием временных ограничений на въезд иностранных граждан на территорию России и стран ЕС в туристических целях по причине распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)», – такое сообщение появилось на днях на официальной странице оператора в интернете.

При этом всем клиентам, которые совершили бронирования на рейсы, отмененные в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, предлагается перенос круиза на аналогичный маршрут на любую дату с отправлением не позднее 28 декабря 2020 года.

«Принимая во внимание отсутствие конкретных сроков по возобновлению регулярного паромного сообщения между Петербургом и портами Балтийского моря, в предупредительных целях компания MOBY SPL закрывает продажи круизов с отправлениями до 31 августа 2020 года включительно, – говорится далее в сообщении. - Обращаем внимание на то, что при сохранении ограничений на пересечение границ в туристических целях, у всех клиентов будет возможность переносить круизы на более поздние сроки».

А с учетом отсутствия конкретных сроков нормализации эпидемиологической обстановки и снятия действующих ограничений, компания устанавливает срок принятия клиентом решения о переносе бронирования до 30 сентября 2020 года.

Что касается денег, то стоимость бронирований на отмененные отправления будет автоматически учтена компанией в виде депозита. В дополнение к номиналу депозита она обещает предоставлять бонус в размере 15% от стоимости бронирования, который клиент может использовать только для оплаты каюты, сборов, экскурсий и любых дополнительных услуг (за исключением питания).

«Для желающих отправиться на пароме из Петербурга ситуация складывается не очень приятная: если удастся, вместо путешествия летом им придется отправиться в тур осенью или даже зимой, - говорит по этому поводу менеджер компании «Путешествуем вместе» Маргарита Делицой. – А если человек не хочет или не может совершать круиз в этот период? Однако о возврате средств речь заходит только в редких случаях».

Действительно, оператор указывает, что фактически о возврате можно говорить, «если вы не рассматриваете возможность переноса круиза и ваше бронирование было совершено в компании ООО «МСПЛ», которая является генеральным агентом MOBY SPL Ltd на территории РФ».

«Вы можете направить запрос о возврате денежных средств из фонда персональной ответственности туроператора», – советует организатор круизов на пароме из Петербурга, предлагая изучить для этого информацию о формировании реестра ассоциации «Турпомощь».

/TOURBUS.RU