Новости Туроператоры начали активно предлагать путевки в Турцию Все ведущие операторы реализуют туры на Средиземноморье на август по достаточно привлекательным ценам

В минувшую пятницу Росавиация опубликовала официальное сообщение об открытии рейсов из России в Турцию, Великобританию и Танзанию. Согласно официальному сообщению Росавиации, «C 00 ч. 00 мин. 1 августа 2020 года возобновляется международное воздушное сообщение из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Великобританию (Лондон), Турцию (Стамбул и Анкара) и Танзанию (Занзибар). С 00 ч. 00 мин. 10 августа 2020 года также возобновляются полеты из указанных российских городов в Анталью, Даламан и Бодрум (Республика Турция)». «Полеты будут осуществляться российскими и иностранными авиакомпаниями на регулярной и чартерной основе», - говорится в сообщении Росавиации. В ведомстве также напомнили, что для названных российских авиаузлов снимается ограничения по максимальному количеству принятых пассажиров в сутки. Таким образом, количество регулярных и чартерных рейсов из Москвы (и области), Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону не ограничено. Как отметила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, «Полагаю, у туроператоров не возникнет никаких проблем с организацией полетных программ на курорты Турции. Обычно на это уходит 10-14 дней, даже если приходится искать борта, снимать их с других направлений. Сейчас же бортов на рынке в избытке, поскольку большинство границ остаются закрытыми, самолеты простаивают. Поэтому вопрос только в формальностях – авиакомпаниям получить допуски, если их нет, и слоты». И действительно, как сообщает АТОР, ведущие туроператоры немедленно открыли продажи туров в Турцию. Так, туроператора Coral Travel забронировать тур в Анталью с датой вылета 10 августа можно прямо сейчас. Цена недельного тура на двоих - 51 тыс. руб. Размещение в отеле 3* в Аланье. «Мы открыли продажи туров в Турцию. Стартовая цена на середину августа на двоих на неделю по системе «все включено» - 60 тыс. руб.», - рассказали в ANEX Tour. Как рассказали в пресс-службе авиакомпания AZUR air, перевозчик c 10 августа возобновит рейсы в Турцию (Анталью, Бодрум и Даламан). «Ожидаем распоряжение Росавиации с конкретными условиями возобновления международного сообщения», - сообщили в компании. «Туры на регулярных рейсах в Стамбул будут доступны с 1 августа. В системе бронирования уже можно забронировать и тур в Анталью с вылетом 10 августа. Купить тур на 7 ночей с размещением в отеле 4* можно за 56, 6 тыс. руб. на двоих. Система питания «все включено», - рассказали в пресс-службе «Интуриста». "TUI Россия" также предлагает туры на турецкие курорты уже 1 августа. «Туры в Турцию доступны для бронирования в нашей системе. Кроме того, в нашей системе посчитаны туры с перелетом через Стамбул, поэтому готовы лететь с 1 августа», - рассказали в TUI. Полетная программа туроператора TEZ Tour в Турцию на летний сезон запланирована из Москвы и региональных городов России как на чартерных, так и регулярных рейсах авиаперевозчиков. Заявленные в сообщении правительства города – Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону также присутствуют в перечне городов, откуда запланированы рейсы туроператора в Турцию. Стоимость тура в Турцию на августовские даты на неделю на семью из троих человек (двух взрослых и ребенка до 12 лет) с авиаперелетом из Москвы, трансфером из аэропорта и обратно, а также размещением в отеле 4* с питанием по системе "все включено" составляет 76 300 рублей. Туроператор PEGAS Touristik также сообщил, что готов оперативно возобновить программы в Турцию оперативно. Авиакомпания «Аэрофлот» первой заявила о возобновлении международной перевозки по разрешенным направлениям. Нацперевозчик будет летать с 1 августа в Лондон и в Стамбул, а с 10 августа в его расписании есть Анталья. В свою очередь, в пресс-службе авиакомпании «Победа» нам сообщили, что лоукосте начинает летать в Стамбул - 7 рейсов в неделю с 1 августа, Анталью - 9 рейсов в неделю с 10 августа и Аланию - 7 рейсов в неделю с 10 августа. «Безусловно, как только у нас появится разрешение и детали по возможным направлениям, будем готовы сразу же начать выполнение международных рейсов. Мы полностью к этому готовы и сами ждем с нетерпением», - сообщили в свою очередь в пресс-службе S7 Airlines. /TOURBUS.RU



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