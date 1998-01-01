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24 июля
Ожидания оправдались
Согласно опросу сервиса Туту.ру, больше всего наши туристы ждали открытия границы с Турцией
Аналитический сервис поездок и путешествий Туту.ру провёл опрос на своём сайте и выяснил, открытия границ с какими странами российские путешественники ожидают больше всего. В опросе приняли участие более 2 800 человек.
Выяснилось, что больше всего респонденты ждут открытия границ с Турцией (20%), полеты в которою возобновятся уже через неделю.
На втором месте - Беларусь (14%), также высок интерес к Греции и Египту: открытие границ с этим странами ожидают по 7%.
По 6% голосов получили Грузия и Таиланд. За Кипр проголосовали 5% участников опроса.
Открытия границ с Арменией, Израилем и Черногорией ждут по 4% респондентов. По 3% получили Болгария, Куба и Молдавия. И, наконец, по 2% голосов было отдано за Доминиканскую Республику, Мальдивы, ОАЭ, Индонезию, Венгрию, Мексику и Хорватию.
/TOURBUS.RU
Результаты опроса «Открытие границы с какой страной вы ждёте больше всего?»
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