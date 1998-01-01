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24 июля
Ожидания оправдались

Согласно опросу сервиса Туту.ру, больше всего наши туристы ждали открытия границы с Турцией


Аналитический сервис поездок и путешествий Туту.ру провёл опрос на своём сайте и выяснил, открытия границ с какими странами российские путешественники ожидают больше всего. В опросе приняли участие более 2 800 человек.

 

Выяснилось, что больше всего респонденты ждут открытия границ с Турцией (20%), полеты в которою возобновятся уже через неделю.

На втором месте - Беларусь (14%), также высок интерес к Греции и Египту: открытие границ с этим странами ожидают по 7%.

По 6% голосов получили Грузия и Таиланд. За Кипр проголосовали 5% участников опроса.

 

Открытия границ с Арменией, Израилем и Черногорией ждут по 4% респондентов. По 3% получили Болгария, Куба и Молдавия. И, наконец, по 2% голосов было отдано за Доминиканскую Республику, Мальдивы, ОАЭ, Индонезию, Венгрию, Мексику и Хорватию.

/TOURBUS.RU

 

 

Результаты опроса «Открытие границы с какой страной вы ждёте больше всего?»

Страна

Доля проголосовавших

Турция

20%

Белоруссия

14%

Греция

7%

Египет

7%

Грузия

6%

Таиланд

6%

Кипр

5%

Армения

4%

Израиль

4%

Черногория

4%

Болгария

3%

Куба

3%

Молдавия

3%

Доминиканская Республика

2%

Мальдивы

2%

ОАЭ

2%

Индонезия

2%

Венгрия

2%

Мексика

2%

Хорватия

2%




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