Ожидания оправдались

Согласно опросу сервиса Туту.ру, больше всего наши туристы ждали открытия границы с Турцией

Аналитический сервис поездок и путешествий Туту.ру провёл опрос на своём сайте и выяснил, открытия границ с какими странами российские путешественники ожидают больше всего. В опросе приняли участие более 2 800 человек.

Выяснилось, что больше всего респонденты ждут открытия границ с Турцией (20%), полеты в которою возобновятся уже через неделю.

На втором месте - Беларусь (14%), также высок интерес к Греции и Египту: открытие границ с этим странами ожидают по 7%.

По 6% голосов получили Грузия и Таиланд. За Кипр проголосовали 5% участников опроса.

Открытия границ с Арменией, Израилем и Черногорией ждут по 4% респондентов. По 3% получили Болгария, Куба и Молдавия. И, наконец, по 2% голосов было отдано за Доминиканскую Республику, Мальдивы, ОАЭ, Индонезию, Венгрию, Мексику и Хорватию.

/TOURBUS.RU

Результаты опроса «Открытие границы с какой страной вы ждёте больше всего?»

Страна Доля проголосовавших Турция 20% Белоруссия 14% Греция 7% Египет 7% Грузия 6% Таиланд 6% Кипр 5% Армения 4% Израиль 4% Черногория 4% Болгария 3% Куба 3% Молдавия 3% Доминиканская Республика 2% Мальдивы 2% ОАЭ 2% Индонезия 2% Венгрия 2% Мексика 2% Хорватия 2%





