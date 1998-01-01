Новости Россия возобновляет международное авиасообщение Уже 1 августа возобновятся полеты в Стамбул, Анкару и Лондон, а 10 августа - в Анталью, Бодрум и Даламан

Сегодня днем премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что возобновление международного авиасообщения в России произойдет с 1 августа, - сообщают СМИ. При этом самолеты смогут отправиться пока лишь из трех городов страны.

"Принято решение о возобновлении международного авиасообщения, при этом мы руководствуемся эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости, принципами взаимности", – добавил г-н Мишустин. В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 1 августа авиакомпании смогут выполнять рейсы в Великобританию (Лондон), Турцию (Анкара и Стамбул), Танзанию (Занзибар). С 10 августа также начнут выполняться рейсы на турецкие курорты: в Анталью, Бодрум и Даламан. В Турции и Танзании границы для россиян открыты. Великобритания не закрывала свои границы, но все приезжающие в эту страну должны провести 14 дней на карантине, - добавила вице-премьер. По словам Татьяны Голиковой, рейсы за границу пока будут выполняться только из трех российских авиаузлов – Москвы (и аэропорта в МО - Жуковский), Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Здесь отменены ранее действовавшие ограничения на максимальное количество принятых пассажиров в сутки (500 для Москвы, 200 человек для регионов). Руководитель Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что министерство продолжает работу над восстановлением авиасообщения с другими странами. «Сейчас у нас в работе 30 стран, с которыми авиавласти ведут переговоры», - сообщил он. По словам г-на Дитриха, сегодня Росавиация уведомит авиакомпании о возможности возобновить рейсы по указанным направлениям, после чего перевозчики смогут открыть продажи. Поздее представитель "Аэрофлота" заявил, что с 1 августа национальный перевозчик начинает регулярные рейсы в Стамбул и Лондон. Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», так прокомменировал нам сегодняшнюю новость: «Новость прекрасная, это «первая ласточка». Жаль, что только три российских аэропорта были выбраны, у нас гораздо больше крупных хабов. Думаю, что у некоторых могут возникнуть сложности из-за того, что для прилета в Турцию нужно предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции, но это уже же тонкие логистические моменты, которые со временем будут решены». В свою очередь коммерческий директор туроператора «Интурист» Сергей Толчин в интервью «Интерфаксу» отметил: "Если все допуски, которые были даны на регулярку, будут осуществлены, то в принципе это уже немаленький объем может получиться. Мы можем рассчитывать на восстановление 30-40% российского турпотока в Турцию только за счет одной регулярки. Здесь вопрос в том, не будет ли ограничений для туристов, которые будут вылетать из России или возвращаться обратно. Если все будет как на внутренних рейсах, то тогда восстановление турпотока будет ощутимым. Был разговор, что россиянам по возвращении будет необходимо сдавать тест на коронавирус и размещать результаты на портале Госуслуг. Это стоит денег, не везде его быстро делают. Но мы надеемся, что таких условий не будет». Напомним, что лишь вчера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков весьма туманно ответил на вопрос журналистов о сроках начала международного авиасообщения: "Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности. Как известно, контакты сейчас осуществляются, но пока решение не принималось... Пока мы с вами не слышали каких-либо заявлений на этот счет из правительства России". На фоне этой неопределенности, ряд операторов вчера вечером и сегодня утром зявил об аннуляции туров на август по ряду направлений, включая Турцию. Теперь, судя по всему, хотя бы частично эти решения будут отменены. /TOURBUS.RU



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