Визовые новости

Совет Федерации одобрил введение единой электронной российской визы

Совет Федерации сегодня одобрил закон о введении с 1 января 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для краткосрочного пребывания иностранных граждан в РФ в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях. Электронная виза будет являться самостоятельной категорией визы наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой временно проживающего лица, предусмотренной законом (945923-7).

Электронная виза будет оформляться как однократная на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания по ней в РФ до 16 суток гражданам иностранных государств, перечень которых установит правительство РФ. Электронная виза будет оформляться на основании решения МИД России, принятого по заявлению иностранного гражданина, заполненному на специализированном сайте в сети Интернет. Срок оформления электронной визы будет составлять не более 4-х календарных дней с даты подачи иностранным гражданином заявления о ее оформлении. Въезд в РФ и выезд из РФ иностранных граждан на основании электронных виз будет осуществляться через пункты пропуска через государственную границу РФ, определенные правительством РФ.

Иностранные туристы смогут повторно бесплатно переоформить неиспользованную визу в РФ

Иностранные граждане, которые из-за пандемии не смогли осуществить турпоездку в Россию, смогут после возобновления работы консульств повторно оформить визу без уплаты консульского сбора. Об этом на брифинге в четверг сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, - сообщает РСТ.

В настоящее время выдача виз в российских консульских учреждениях временно приостановлена на основании распоряжения правительства РФ от 16 марта 2020 года. После возобновления работы загранучреждений можно будет получить визу бесплатно при одновременном соблюдении трех условий:

- в паспорт заявителя вклеена неиспользованная однократная или двукратная виза, срок действий которой начинается не ранее 15 марта текущего года;

- заявителем представлены документы, которые являются основанием для оформления визы аналогичной либо меньшей кратности на новый срок действия;

- срок действия оформляемой визы истекает в течение шести месяцев после признания распоряжения правительства РФ от 16 марта 2020 года утратившим силу.

Визовый центр Польши в Калининграде возобновил работу

В Калининграде возобновил работу визовый центр Польши, говорится на сайте оператора центра компании VFS Global.

Визовый центр возобновляет приём документов у некоторых категорий граждан России. Сдать документы на визы могут граждане, которые едут на учёбу или работу в Польшу, владельцы карты поляка и водители международных перевозок. Принимать и выдавать документы в центре будут строго по записи три раза в неделю.

Визовый центр в Калининграде был открыт осенью 2012 года. До этого момента визы выдавало генеральное консульство Польши в Калининграде. В 2018 году жителям Калининградской области было выдано 79 895 шенгенских виз.

/TOURBUS.RU