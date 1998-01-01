Получить субсидии за организацию туров по России станет проще

Правительство упрощает процедуру получения субсидий за организацию внутренних чартерных рейсов и расширяет их действие на все регионы

Правительство изменит действующие с августа 2018 года правила субсидирования туроператоров за организацию отдыха в России. Проект постановления о внесении изменений в действующий документ опубликован на официальном портале кабмина, - сообщает сегодня «Интерфакс».

В соответствии с новыми правилами, на субсидии теперь смогут претендовать не только туроператоры, которые привозят туристов, но и те, кто организует чартерные программы. Кроме того, в прежней редакции в программе субсидирования могли участвовать только 11 регионов России, сейчас она охватывает все регионы.

Также по сравнению с правилами 2018 года требование к продолжительности тура снижено до трех ночей и отменено требование о документальном подтверждении обеспечения туристского потока не ранее года, предшествующего году получения субсидии. Как следует из пояснительной записки к документу, упрощена процедура получения субсидий.

«Субсидии предоставляются в целях возмещения расходов, понесенных туроператорами, зарегистрированными на территории Российской Федерации, а) в связи с организацией чартерных полетных программ на территории РФ; б) реализацией туристского продукта, соответствующего требованиям настоящих правил», — говорится в документе.

При этом размещение должно быть предоставлено на срок не менее трех ночей "в гостинице, прошедшей классификацию в порядке, установленном положением о классификации гостиниц, на территории субъектов Российской Федерации, определенных Федеральным агентством по туризму".

Туроператор должен предоставить туристский продукт в срок, установленный Ростуризмом и обеспечить соблюдение минимальной численности туристов, которую также устанавливает это ведомство.

Базовый размер субсидий, предусмотренный на одного туриста при реализации туристского продукта, составляет 1500 рублей.

Базовый размер субсидий на одного туриста, перевезенного в рамках чартерной полетной программы, составит 2 тыс. рублей за полет длительностью менее 3 часов, 5 тыс. – за полет от 3 до 3 часов 59 минут, 10 тыс. – за полет от 4 часов до 4 часов 59 минут и 15 тыс. за полет длительностью более 5 часов. За перевозку туристов в межсезонье – октябре-ноябре и феврале-апреле — введен повышающий коэффициент 1,2.

Как следует из документа, общий размер субсидии на одного туроператора в соответствующем финансовом году не может превышать 20% от лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Ростуризма. Для расчета суммы субсидии число обслуженных туристов умножается на базовый размер субсидии с учетом повышающего коэффициента.

Для участия в программе субсидирования туроператор должен осуществлять деятельность в сфере внутреннего туризма не менее двух лет до подачи заявки, не иметь задолженностей по налогам и не быть иностранным юрлицом.

Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между Ростуризмом и туроператором по типовой форме, установленной Минфином, «в котором, в том числе, предусматривается согласие туроператора на осуществление Федеральным агентством по туризму и уполномоченным органом государственного финансового контроля проверок соблюдения порядка, целей и условий предоставления субсидии, установленных настоящими правилами и соглашением», — говорится также в опубликованных Правилах.

/TOURBUS.RU