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Майя Ломидзе: Турбизнесу нужно 3-4 месяца на «выход из шторма»

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров охарактиеризовала состояние туррынка и его перспективы в ходе онлайн-конференции «Туристический сезон 2020: ожидания и реальность

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе приняла участие в онлайн-конференции «Туристический сезон 2020: ожидания и реальность», прошедшей 22 июля, - сообщает АТОР.

По мнению эксперта, понадобится 3-4 месяца, чтобы туротрасль вышла из «периода шторма» и вошла в период более устойчивого развития. Только тогда турбизнес сможет начать анализировать, какие новые шансы дает ему постпандемийная реальность и как ими можно воспользоваться.

Хотя выход из «штормовой» ситуации, по оценкам г-жи Ломидзе, может занять не менее 3-4 месяцев, однако, он напрямую зависит от сроков утверждения распоряжения правительства РФ, которым исполнение обязательств туроператоров по не состоявшимся из-за пандемии туров и возвраты средств переносится до декабря 2021 года, уточнила она.

«Шансы, которыми может воспользоваться туротрасль после «пандемийного» сезона, касаются как внутреннего, так и въездного туризма», – подчеркнула исполнительный директор АТОР.

При этом, если основные надежды на подъем въездного туризма отрасль связывает с введением с 1 января электронной визы в Россию для граждан многих иностранных государств, с внутренним туризмом все сложнее. Здесь, по ее мнению, всем участникам туристического сектора надо работать над тем, чтобы туристы, отдохнувшие в России этим летом, стали возвратными.

«Самые хорошие шансы на высокую возвратность – у категории обеспеченных туристов, которые этим летом выбрали объекты высокого уровня на Юге России.

Что касается туристов, которые отдохнут в объектах среднего и эконом-сегмента, то их возвратность под вопросом. Российским курортам надо работать над инфраструктурой и культурой сервиса, чтобы соответствовать ожиданиям туристов, уже отдыхавших за рубежом», – сказала Майя Ломидзе.

Работа над популяризацией внутреннего туризма и развитием туристической инфраструктуры сегодня ведется, но не надо ждать быстрых результатов: за один сезон, пусть и уникальный, ничего коренным образом не изменится, подчеркнула г-жа Ломидзе.

По ее словам, сегодня турбизнес возлагает большие надежды на ту энергичную работу по продвижению внутреннего туризма, которую начало нынешнее руководство Ростуризма. Усилия ведомства включают как популяризацию отдыха внутри страны, так и ряд финансовых и нефинансовых мер, направленных на развитие инфраструктуры и поддержку игроков рынка.

«Важно, что в отличие от прежних времен, нынешнее руководство Ростуризма не только говорит, но и делает. Ранее обычно останавливались на этапе разговоров.

Турбизнес, без преувеличения, вдохновлен таким вниманием регулятора к отрасли и таким его подходом к решению вопросов», – заключила исполнительный директор Ассоциации туроператоров.

/TOURBUS.RU