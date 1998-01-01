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23 июля
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Дмитрий Песков прокомментировал сроки открытия границ/ Остров Пхукет будет субсидировать отдых иностранных туристов/ В Карелии вновь ввели режим изоляции для вернувшихся из-за рубежа


Дмитрий Песков прокомментировал сроки открытия границ

Никаких решений относительно открытия границ РФ с другими государствами пока не принималось, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, - сообщает «Интерфакс». "Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности. Как известно, контакты сейчас осуществляются, но пока решение не принималось", — сказал г-н Песков журналистам.

 

Он напомнил, что соответствующими контактами с другими государствами занимаются правительство и оперативный штаб.

"Пока мы с вами не слышали каких-либо заявлений на этот счет из правительства России", — заявил г-н Песков.

 

Остров Пхукет будет субсидировать отдых иностранных туристов

Власти тайской провинции Пхукет разрабатывают различные проекты по возрождению туризма, по прогнозам, остров в этом году примет лишь 3,5 млн иностранных туристов, сообщает Bangkok Post. «В островной провинции разрабатываются краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные кампании по возрождению местной индустрии туризма, пострадавшей из-за Covid-19. Власти провинции прогнозируют, что в этом году остров посетят примерно 5 млн туристов, из которых около 1,5 млн будут тайцами. При этом турпоток в прошлом году составил 14,4 млн гостей», — пишет издание.

 

Как отмечает издание, в краткосрочной перспективе власти предлагают 40% субсидию на авиабилеты и проживание в гостиницах тем туристам, которые будут отдыхать на Пхукете в течение трех последующих месяцев.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе офисным и туристическим компаниям предлагается развивать нетуристические услуги, среди них образовательные, гастрономические, оздоровительные.

Таиланд 1 июля снял ряд ограничений для выполнения международных рейсов, страну смогут посетить деловые и медицинские туристы.

 

В Карелии вновь ввели режим изоляции для вернувшихся из-за рубежа

В Карелии возвращен режим изоляции для приехавших из-за рубежа, сообщил в соцсети глава республики Артур Парфенчиков. "Это временная мера, на которую мы пошли из-за отсутствия устойчивого снижения заболеваемости в Карелии", — сообщил в соцсети губернатор региона.

Распоряжением г-на Парфенчикова вновь введен режим изоляции и медицинского наблюдения для всех, кто вернулся в Карелию из-за рубежа. Им необходимо пройти карантин в домашних условиях или в обсерваторе на срок 14 дней со дня прибытия.

 

Также работающим пенсионерам старше 65 лет продлили режим самоизоляции. Они смогут оформить электронные больничные на период с 27 июля по 9 августа. Ранее период карантина для них ограничивался 26 июля.

/TOURBUS.RU

 


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