|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
23 июля
Горячие новости
Дмитрий Песков прокомментировал сроки открытия границ/ Остров Пхукет будет субсидировать отдых иностранных туристов/ В Карелии вновь ввели режим изоляции для вернувшихся из-за рубежа
Дмитрий Песков прокомментировал сроки открытия границ
Никаких решений относительно открытия границ РФ с другими государствами пока не принималось, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, - сообщает «Интерфакс». "Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности. Как известно, контакты сейчас осуществляются, но пока решение не принималось", — сказал г-н Песков журналистам.
Он напомнил, что соответствующими контактами с другими государствами занимаются правительство и оперативный штаб.
"Пока мы с вами не слышали каких-либо заявлений на этот счет из правительства России", — заявил г-н Песков.
Остров Пхукет будет субсидировать отдых иностранных туристов
Власти тайской провинции Пхукет разрабатывают различные проекты по возрождению туризма, по прогнозам, остров в этом году примет лишь 3,5 млн иностранных туристов, сообщает Bangkok Post. «В островной провинции разрабатываются краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные кампании по возрождению местной индустрии туризма, пострадавшей из-за Covid-19. Власти провинции прогнозируют, что в этом году остров посетят примерно 5 млн туристов, из которых около 1,5 млн будут тайцами. При этом турпоток в прошлом году составил 14,4 млн гостей», — пишет издание.
Как отмечает издание, в краткосрочной перспективе власти предлагают 40% субсидию на авиабилеты и проживание в гостиницах тем туристам, которые будут отдыхать на Пхукете в течение трех последующих месяцев.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе офисным и туристическим компаниям предлагается развивать нетуристические услуги, среди них образовательные, гастрономические, оздоровительные.
Таиланд 1 июля снял ряд ограничений для выполнения международных рейсов, страну смогут посетить деловые и медицинские туристы.
В Карелии вновь ввели режим изоляции для вернувшихся из-за рубежа
В Карелии возвращен режим изоляции для приехавших из-за рубежа, сообщил в соцсети глава республики Артур Парфенчиков. "Это временная мера, на которую мы пошли из-за отсутствия устойчивого снижения заболеваемости в Карелии", — сообщил в соцсети губернатор региона.
Распоряжением г-на Парфенчикова вновь введен режим изоляции и медицинского наблюдения для всех, кто вернулся в Карелию из-за рубежа. Им необходимо пройти карантин в домашних условиях или в обсерваторе на срок 14 дней со дня прибытия.
Также работающим пенсионерам старше 65 лет продлили режим самоизоляции. Они смогут оформить электронные больничные на период с 27 июля по 9 августа. Ранее период карантина для них ограничивался 26 июля.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2020 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72