Крым, Сочи и Кавминводы все же получат свой «кэшбек»

Стал известен второй список регионов, которые присоединятся к программе «туристического кэшбека» по окончании высокого сезона

В программе компенсаций денег за отдых внутри страны примут участие все регионы, в том числе Крым и Кубань. Об этом говорится в опубликованном сегодня комментарии главы Ростуризма Зарины Довгузовой.

Напомним, что вчера премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении правительством 15 млрд рублей на программу стимулирования внутренних турпоездок, подготовленную Ростуризмом. В рамках программы туристы получат кэшбек на карту МИР в размере от 5 до 15 тыс. рублей за каждый представленный на сайте Russia.travel тур стоимостью от 25 до 75 тыс. рублей соответственно. Условия получения денег – поездка не менее, чем на пять ночей.



В презентации, которую ранее Ростуризм направил туроператорам, говорилось, что Крым и Кубань участвовать в программе кешбэка не будут. Однако теперь г-жа Догузова уточнила, что поездки в часть регионов, например в Крым и Краснодарский край, которые пользуются повышенным спросом в августе, будут доступны со скидкой начиная с 1 октября.





По информации «Интерфакса», во вторую группу группу регионов также вошли Крым, Краснодарский, Алтайский края, Калининградская, Ленинградская и Московская области, Москва и Санкт-Петербур, а рассчитанная на них программа продлится с 1 октября по 20 декабря.

Как отметил в беседе с нами Алексан Мкртчян, директор сети агентств «Розовый слон»,«Программа кэшбека за туры по Росиии должна помочь стимулировать интерес туристов к регионам, в которых пока что проводят лишь 2-3 ночи. Идея хорошая, но сложно выполнимая. К примеру, Тамбовская область – им нужно повысить число ночевок в три раза.

Кроме того, нужно понимать, что для получения средств турист должен быть владельцем карты МИР – а это 25% населения и преимущественно пенсионеры, так что они - основная целевая аудитория этого проекта.

Также очень интересно что будет с этой мерой стимулирования, когда выделенные деньги кончатся? Будут ли они выделены повторно?”

Как в свою очередь подчеркнул гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, "это первый случай, когда власти стимулируют непосредственно потребителей услуг, ведь раньше вся поддержка была направлена на авиакомпании и туроператоров, то есть на профессиональных участников рынка".

При этом г-н Ромашкин также считает, что реализация программы через карту "Мир" — не очень удачная идея: "Можно выпустить виртуальную карту, но я боюсь, что с этой схемой справятся только опытные пользователи интернета и онлайн-банкинга".

Кроме того, по мнению г-на Ромашкина, программа запускается слишком поздно: "Ростуризм рассчитывает, что кэшбеком воспользуются о конца года более двух млн россиян. Сегодня еще реально говорить о таких цифрах, но если мы запустим ее 15 августа, то это нереально. Тем более если откроется заграница и она неизбежно заберет часть туристов".

/TOURBUS.RU