Камчатка готова принимать туристов круглый год

«Мы готовы принимать туристов из других регионов России и расширять сезон, поскольку Камчатка прекрасна в любое время года и может предложить разнообразный отдых не только летом», - заявила, говоря о потенциале региона в рамках онлайн-выставки «Знай наше: Дальний Восток», ВРИО руководителя Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елена Лассаль, - сообщает наш специальный корреспондент.

По ее оценке, Камчатский край вполне способен уже сейчас принимать гораздо большее количество туристов, а в ближайшей перспективе его «приемная» инфраструктура будет значительно расширена. «Да, сейчас в пик сезона у нас иногда не хватает качественного номерного фонда, поскольку имеющиеся гостиницы и другие средства размещения, в основном, небольшие, - пояснила она. – Но движение в этом направлении есть».

Как пояснила Eлена Лассаль, уже в этом году в крае должна быть сдана в эксплуатацию гостиница уровня 4* емкостью около ста номеров, а в следующем появится и первая на полуострове «пятерка», в которой также будут предлагать около ста номеров. Кроме того, в перспективе, в случае успешной реализации проекта «Три вулкана», в нем предусмотрено строительство целого гостиничного городка почти на 1 тыс. номеров.

При этом Дмитрий Коростелев, ВРИО заместителя председателя правительства Камчатского края, подчеркнул, что сейчас регион активно начал привлекать потенциальных туристов, делая это и с использованием социальных сетей. «Эффект от этой работы уже есть: интерес к Камчатке имеется, - сообщил он. - Надеемся, что и турпоток будет значительным».

По его словам, развитие туризма в регионе идет по целому ряду как традиционных, так и новых направлений, включая промышленный туризм. «Уверен, что в нашем крае есть предприятия, которые могут вызвать интерес у гостей». – подчеркнул г-н Коростелев.

Что касается инфраструктуры, он особо выделил не только начинающуюся реализацию проекта «Три вулкана» (по его мнению, он выигрышен потому, что там можно развивать многие виды туризма и он близок к аэропорту), но и завершение строительства нового аэровокзала, появление которого позволит существенно расширить приток гостей.

«На той территории, где инвесторы намерены реализовать «Три вулкана», уже бывает около 60 тыс. человек в год из 240 тыс. приезжающих на Камчатку, - подчеркнул замминистра. – А если он будет реализован в полной мере, этот объем значительно возрастет».

Что касается аэровокзала, его должны завершить в 2022 году: новый терминал аэропорта, как ожидается, сможет ежегодно обслуживать до 500 тыс. человек.

В свою очередь, Ольга Соболева, генеральный директор «Пегас Туристик Хабаровск», подчеркнула, что «Камчатка только-только открылась после режима ограничений». «Пока мы работаем с регионом на базе регулярных перелетов, но на перспективу он может быть очень востребован, - считает она. - Сейчас по Камчатке у нас доступны около 15 экскурсий, но их обязательно надо бронировать заранее, поскольку купить их «на улице» там практически невозможно».

По ее мнению, как на Камчатке, так и в других регионах Дальнего Востока есть места, ради которых стоит туда отправиться. «Мы сами живем здесь и очень тщательно выбираем объекты размещения, принимающие компании и т. д.: качество услуг гарантировано, - констатирует эксперт. - Однако надо понимать, что это все-таки регион не совсем для массового туризма – самые интересные места находятся в отдаленных местах и добраться куда порой непросто». «Но Камчатка стоит потраченных времени и средств». - уверена она.

/TOURBUS.RU