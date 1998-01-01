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Лиссабон вновь открыт для туристов

Представители Ассоциации туризма Лиссабона рассказали нашему порталу о мерах, принимаемых в португальской столице для безопасного отдыха зарубежных гостей

Все туристические объекты Лиссабонского региона готовы к приему иностранных гостей по мере постепенного открытия границ и принятия властями всех необходимых мер для того, чтобы Лиссабон оставался во всех смыслах лучшим туристическим направлением, в том числе — с точки зрения здравоохранения и безопасности – сообщили сегодня нашему порталу в Ассоциации туризма Лиссабона.

«Террейру-ду-Пасу, Байша-Шиауду, Белен-Ажуда, Парк Наций, вся прибрежная зона, исторические кварталы Лиссабона (Алфама, Бика, Байрру-Алту, Моурария, Граса) и Синтра (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО), Кашкайш и его пляжи, Мафра, Эрисейра (мировой заповедник сёрфинга), Аррабида (природный парк и самые красивые в регионе пляжи), Азейтау с его винодельнями, пляжи на всём побережье Кошта-да-Капарика — все эти места находятся вне зоны риска, готовы принять туристов и обеспечить безопасное и безмятежное путешествие». - заявили в ассоциации.

Паула Оливейра, исполнительный директор Ассоциации туризма Лиссабона, заявила: «В июне мы вновь начали принимать туристов в прекрасном Лиссабонском регионе; гости могут не сомневаться в том, что их здоровье и безопасность — по-прежнему наш главный приоритет. Кроме того, мы делаем всё, чтобы туристы наслаждались незабываемыми впечатлениями, фантастической едой и мгновениями истинной праздности в полной безопасности».

В регионе приняты общие правила поведения, в соответствии с которыми все должны соблюдать социальную дистанцию, а в общественном транспорте, государственных учреждениях, магазинах и супермаркетах, в закрытых помещениях или местах скопления людей обязательно носить маску.

Все службы должны соблюдать гигиенические меры и обеспечить санитарную обработку в соответствии с указаниями Главного управления здравоохранения и конкретными рекомендациями для разных сфер деятельности.

Для сферы туризма разработан знак «Чисто и безопасно». Он сообщает путешественникам о безопасности — можно с большей уверенностью заселяться в место размещения, пользоваться туристическими услугами, посещать рестораны и достопримечательности.

«Веками путешественники ценили наш город за гостеприимность и, самое главное, за безопасность. Именно в наше трудное время были приняты беспрецедентные меры по обеспечению благополучия гостей и жителей города и устранению рисков для здоровья», - заключили в Ассоциации туризма Лиссабона.

/TOURBUS.RU