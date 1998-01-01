ANEX Tour готов поставить чартеры в Приморье

«Мы планировали запустить чартерную программу на Дальний Восток еще в прошлом году, однако она так и не состоялась. – сообщила Яна Муромова, замгенерального директора ANEX Tour Россия, выступая во время онлайн-конференции «Знай наше: Дальний Восток», организованной Ростуризмом и Profi.Travel. – В этом, скорее всего, она все же стартует во второй половине сентября», - сообщает наш специальный корреспондент.

По ее словам, «выбор региона зависит от двух факторов: от его готовности принять федерального оператора и наличия людей, способных организовывать прием туристов на месте». Эксперт констатирует: в этом году оператор уже знает, как надо организовывать чартеры в дальние российские регионы, а дополнительными стимулами решения в пользу Приморья стало то, что сейчас на Дальнем Востоке нет иностранных туристов, а регион способен предложить самые разные варианты отдыха.

«Надо пользоваться тем, что сейчас там нет иностранцев, - считает Яна Муромова. – Однако очень важен тот момент, что потенциальным покупателям надо предложить конкурентоспособную стартовую цену».

По ее словам, «это сработает, если недельная стоимость программы будет на уровне 45 тыс. рублей на человека».

При этом речь идет о возможности организации полетных программ как из Москвы, так и Новосибирска: из столицы, скорее всего, на Дальний Восток будет летать большой самолет (как минимум, на 330 кресел), а из Новосибирска может быть запущен и рейс вместимостью от 120-ти.

Вместе с тем подчеркивается, что для успеха проекта очень важно сохранить субсидирование перелетов, поскольку только в этом случае заявленная стоимость «пакета» может сохраняться на приемлемом уровне. Что касается содержания программ, оно может быть совершенно разным – в том числе и «завязанным» на уникальную дальневосточную гастрономию.

Владимир Щур, и.о. руководителя агентства по туризму Приморского края, подтвердил: переговоры с ANEX Tour Россия о возможности организации чартерных рейсов в регион ведутся. «Мы хорошо понимаем, как организованы чартеры из Китая или Японии, а ранее все время выступали за субсидирование полетов по Сибири и Дальнему Востоку. Однако федеральные чартерные программы – совсем другое дело»,. – считает он.

По его оценке, при их организации принципиально важны два момента - стоимость «пакета» и соответствие уровня (а также содержания) отдыха тем ожиданиям, с которыми прилетят гости. «Надеемся, что все получится. И предпринимаем усилия для того, чтобы оправдать ожидания туристов, - подчеркнул он. – По-другому нельзя, поскольку для того, что оказаться у нас, они будут лететь 9 часов. При этом делаем акцент на всесезонности туров в Приморье с той целью, чтобы создать постоянный стабильный приток гостей».

Желание сделать полетную программу всесезонной демонстрируют и те операторы, которые уже «полетели» за Урал. Так, Владимир Рубцов, коммерческий директор TUI Russia & CIS, сообщил, что «успех первых чартеров в Бурятию показывает, что спрос на направлении есть».

«Он существует не только в Москве, но и в других регионах страны: удивляет, к примеру, тот факт, что туристы готовы приехать из Петербурга в Москву для того, чтобы лететь в Улан-Удэ, – поделился он. – Поэтому сейчас вместе с властями республики мы всерьез уже рассматриваем вопрос о продлении полетной программы на зиму».

По его словам, сейчас основным потребителем этого турпродукта является турист возраста 35+, однако «есть абсолютная уверенность в том, что регион сможет предложить самые разные варианты отдыха для людей любого возраста и интересов в любое время года».

/TOURBUS.RU