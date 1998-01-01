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За отдых в России можно будет получить «кэшбек»

Эксперты комментируют новую программу стимулирования внутреннего туризма, о которой сегодня сообщил Михаил Мишустин

Выступая сегодня в Госдуме с отчетом о работе правительства, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на новую программу стимулирования внутреннего туризма будет выделено 15 млрд рублей.

В ее рамках государство будет субсидировать турпоездки по стране стоимостью не менее 25 тыс. рублей, если туристы купят услуги через платежную систему МИР. За каждый такой тур они смогут получить кэшбек в размере 5 тыс. рублей. При стоимости тура от 50 тыс. возврат составит 10 тыс. рублей, от 75 тыс. – 15 тыс. рублей.

Как сообщила ранее начальник управления отдела туристских информационных ресурсов безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова, всего таким образом ведомство рассчитывает субсидировать более 2 млн турпоездок. По ее словам, программа стимулирования внутреннего туризма будет запущена уже в августе 2020 года.

По информации «Интерфакса», среди условий получения бонуса – направление должно входить в список, предложенный Ростуризмом. Тур необходимо приобрести у туроператора по внутреннему туризму, входящего в единый федеральный реестр или напрямую у классифицированного отеля. Продолжительность поездки должна быть не менее пяти ночей.

Программа распространяется на четыре вида туризма – водный речной, экологический, сельский и культурно-познавательный.

Схема получения бонуса выглядит так: турист, который решит поучаствовать в программе, должен зайти на сайт Russia.travel, выбрать предложение одного из партнеров и перейти на его сайт. Там он выбирает тур на странице, созданной специально под акцию, оформляет поездку и оплачивает с использованием карты МИР. Возврат средств на карту займет до 5 дней. Полученный кэшбек освобожден от налогов.

При этом на сезон лето-2020 в программу включены 45 "развивающихся" направлений, среди них – Ростовская область, Красноярский край, Псковская область, Республика Татарстан, Иркутская область, Вологодская область, Самарская область, Ярославская область, Кабардино-Балкарская Республика, Свердловская область, Новосибирская область, Сахалинская область, Нижегородская область, Калужская область, Мурманская область, Калининградская область, Саратовская область, Архангельская область, Ленинградская область, Смоленская область, Астраханская область, Волгоградская область, Ханты-Мансийский АО-Югра, Тульская область, Тюменская область, Воронежская область, Республика Мордовия, Кемеровская область, Новгородская область Тверская область, Пермский край, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Хабаровский край, Владимирская область, Челябинская область, Республика Карелия, Удмуртская Республика.

Отдельно выделены шесть специальных направлений с небольшим номерным фондом, где туристы также смогут получить кэшбек – Бурятия, Хакасия, Камчатский край, Костромская область, Ивановская область, Ульяновская область.

Таким образом, в списке нет черноморских регионов, однако есть, наряду с новыми, и традиционно популярные направления, такие как Калининградская область, Ростовская область, Карелия, Ленинградская область.

Почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько считает, что программа субсидирования была бы особенно эффективной в межсезонье, когда спрос на внутренние турпоездки станет ниже, особенно в случае открытия границ.

"Это сделает рынок более сбалансированным и повысит эффективность использования основных фондов средств размещения, конечно, если мы не столкнемся с сильной второй волной эпидемии.

При этом нельзя снижать поддержку туроператоров и перевозчиков, особенно на чартерных направлениях, поскольку системной основой туристского рынка и популярности регионов все равно остаются организованные турпотоки. И в России, и за рубежом", — пояснил он.

В свою очередь исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила сегодня: "Это хорошая мера, беспрецедентная для нашего рынка. Может действительно простимулировать спрос.

Я затрудняюсь оценить динамику прироста, но он точно будет – кэшбек хороший и держателей карт МИР не так мало – на конец 2019 года их было выпущено 71,5 млн. По числу операций эта платежная система в России занимает долю 20%".

Программа стимулирования может стать хорошим эффективным подспорьем в сложившейся ситуации, но, безусловно, это - не панацея для выхода отрасли из кризисного клинча».

/TOURBUS.RU