Северная столица выходит на рынок с новыми туристическими проектами

Как заявил на днях председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев, в ближайшем будущем город станет пилотной площадкой для реализации новых проектов и инициатив в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

«Мы видим Петербург как мировой центр событийного и всесезонного туризма, как безопасное направление для путешествий, - заявил Сергей Корнеев. – Кроме того нам важно, чтобы гости смогли взглянуть на город по-новому. Именно для этого мы станем формировать в городе узнаваемые бренды и продвигать их, а акценты будут сделаны на современном искусстве, дизайне и моде, а также передовой медицине и технологиях».

В частности, речь идет как минимум о двух масштабных проектах. Например, «Новая туристская география» будет способствовать вовлечению таких креативных пространств, как «Новая Голландия», «Севкабель Порт» и форты Кронштадта, в современные экскурсионные маршруты.

При этом инициаторы рассчитывают привлечь в Петербург и новые категории туристов – в первую очередь молодежь и активное, легкое на подъем население, способное совершать спонтанные поездки.

Второй проект включает в себя создание совместно с РЖД и авиаперевозчиками мультимодальных туристских предложений и развитие новых экономически востребованных направлений: в этом случае Петербург должен стать связующим звеном для различных регионов России и межрегиональных маршрутов. И, в первую очередь, для таких уже известных проектов как «Серебряное ожерелье России» и «Национальные музейные маршруты России».

По задумке инициаторов, Петербург должен стать для туриста отправной точкой путешествия по России. И, в частности, для иностранцев, которые в следующем году наверняка приедут в город на Неве на Чемпионат Европы по футболу, воспользовавшись такими упрощающими поездку инструментами, как единая электронная виза и седьмая степень свободы полетов.

«Основной туристский продукт нашего города - особая и неповторимая атмосфера Петербурга, - уверен Сергей Корнеев. - Поэтому акценты планируется сделать на создании уникального турпродукта, учитывающего изменившиеся предпочтения туристов».

И город уже делает шаги для привлечения новых гостей. Так, на днях на Visit Petersburg в прямом эфире аккаунта Tik Tok впервые была проведена экскурсия по центру Северной столицы, участие в которой приняли около 8 тыс. человек. Поддерживая новый проект Ростуризма #RussiaTravel, туристические власти города активно развивают социальные сети, включая и Tik Tok.

«Петербург идёт в ногу со временем и старается разговаривать с молодёжью на ее языке, – заявил по этому поводу Сергей Корнеев. - Уверен, что так мы сможем привлечь внимание потенциальных туристов из городов России и зарубежных стран». При этом новая онлайн-прогулка по городу с использованием ТikTok состоится уже 27 июля.

Как сообщила заместитель главы профильного комитета Смольного Нана Гвичия, началась регистрация участников и в недавно представленном публике проекте «Петербургское гостеприимство / Безопасный туризм». «У туроператоров и агентов пока нет возможности вести свою деятельность, но они уже готовы возобновить её, - отметила она. – И получение знака SafeTravels показывает, что гостиницы, отели, рестораны, операторы, агенты и экскурсионные бюро неукоснительно соблюдают стандарты безопасности».

/TOURBUS.RU