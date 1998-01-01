После «открытия» Турции нашим туристам могут быть доступны только отели 5*

Российским туристам в Турции вряд ли будут доступны для бронирования недорогие гостиницы 3-4* после возобновления авиасообщения между странами, поскольку сертификаты "здоровый туризм" получили в основном отели высшей категории, сообщают турецкие СМИ, на которые ссылается «Интерфакс».

"В Стамбуле и на курортах Турции большинство открывшихся отелей, которые уже принимают иностранных гостей – пятизвездочные. Ограниченный выбор может негативно сказаться на бюджете российских туристов, которые вернутся на отдых в страну после возобновления авиасообщения", — пишет портал Turizm Guncel.

Как отмечают издания, сертификат "здоровый туризм", предполагающий соответствие 157 различным санитарно-гигиеническим требованиям, получили уже десятки туристических объектов в различных частях Турции. Большинство объектов размещения – отели 5*.

При этом недорогие гостиницы, например, в Анталье не спешат открываться, поскольку два основных туристических рынка – Россия и Германия не возобновили авиасообщение.

"Согласно оценкам турецких туркомпаний, в Белеке открыто 40% отелей, в Кемере – 35%, в Аланье – 25%. При этом 60% гостиниц Белека и Кемера пятизвездочные, в Аланье таких 40%. Большинство объектов размещения эконом-класса 3-4* в Аланье закрыты", — сообщает газета Sabah.

По словам одного из отельеров, из 250 недорогих гостиниц Аланьи открыто только 10. Все они ориентированы на внутренних туристов. В Фетхие открыто 200 из 400 отелей.

В то же время, по словам президента ассоциации отельеров Бодрума Халила Озюрта, на курорте более тысячи сертифицированных отелей. "Открыты все гостиницы с номерным фондом более 50 комнат. Мы предлагаем размещение на любой кошелек", — пояснил он.

При этом, по информации АТОР, пока что, как говорят представители турецких принимающих компаний, открывшиеся пятизвездочные отели готовы бронировать новых туристов по ценам, объявленным еще в январе-феврале 2020 года, заметного повышения цен нет.

На первом этапе большинство клиентов турецких «пятизвездников» в этом сезоне будут составлять туристы с перенесенными турами на май-июль, не состоявшимися из-за пандемийных ограничений, поэтому недозагрузки турецкие «пятерки» не ждут.

Конечно, добавляют эксперты, более дешевые объекты размещения – турецкие отели 3-4* – могут начать работу уже тогда, когда турпоток из России встанет на более устойчивые «рельсы». Но это будет зависеть от формата и сроков восстановления именно туристического авиасообщения.

В частности, пока неясно, будут ли разрешены чартерные рейсы туроператоров в Анталью, и когда именно. Если это случится только осенью, для многих таких объектов будет проще не открываться вообще, говорят местные отельеры. А это означает, что «Турции в эконом-формате» в этом сезоне может и не быть.

Впрочем, на первом этапе восстановления авиасообщения между Турцией и Россией могут быть открыты только рейсы в Стамбул. Здесь ситуация с открытыми отелями, говорят местные отельеры, получше. Так, в районах Султанахмета и Лалели уже работают больше половины отелей 3*, уже открыты и три четверти стамбульских отелей 4-5*.

Напормним, что в июне турецкая сторона предложила России возобновить авиасообщение 15 июля. Власти страны заявляли, что готовы принимать российских туристов. Затем турецкие СМИ писали, что власти Турции и России договорились о возобновлении авиасообщения с 15 июля, однако соответствующих распоряжений от властей РФ не было.

При этом один из «информированных источников» в российской авиаторасли сообщил, что регулярные рейсы между Россией и Турцией могут возобновиться в первую неделю августа.

/TOURBUS.RU