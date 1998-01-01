Выставка ITB Asia пройдет в этом году в онлайн-формате

Форум, включающий выставки ITB Asia, MICE Show Asia и Travel Tech Asia пройдет 21- 23 октября на недавно разработанной интернет- платформе ITB Community

Организаторы ведущей туристической выставки азиатского региона ITB Asia сообщили, что приняли окончательное решение о проведении ее в этом году в онлайн-формате. Следующая выставка в привычном формате состоится лишь в 2021 году. Это решение было принято "в связи с неопределенностью из-за сохраняющихся глобальных ограничений на поездки и социальное дистанцирование".

Форум, включающий выставки ITB Asia, MICE Show Asia и Travel Tech Asia пройдет в предполагавшиеся ранее сроки 21- 23 октября 2020 г., на недавно разработанной платформе, также известной как ITB Community. Её планируется ввести в эксплуатацию 12 августа 2020 года.

В дополнение к виртуальным туристическим выставкам ITB Asia, MICE Show Asia и первой Travel Tech Asia, организуемым в этом году на базе платформы, ITB Community обещает также в течение года помогать ключевым игрокам рынка находить новых бизнес-партнеров и укреплять уже сложившиеся партнерские отношения с ведущими бизнес-игроками.

Как отметила в этой связи Катрина Леунг, управляющий директор Messe Berlin (Сингапур), «Мы, как ведущая азиатская туристическая выставка, несем огромную ответственность за развитие сообщества туриндустрии в процессе восстановления после пандемии. Мы прекрасно понимаем, насколько важно общение с партнерами для представителей делового сообщества, и именно оно позволяет обеспечить возможность проведения деловых встреч, а также беспрепятственный обмен знаниями.

Таким образом, ITB Community станет нашей главной новинкой среди широкого спектра услуг, которые мы предлагаем нашим клиентам для достижения успеха в бизнесе».

Отметим, что программы онлайн-мероприйтий ITB Asia, MICE Show Asia и Travel Tech Asia сохранят свои ключевые пункты, такие как деловые встречи между покупателями и продавцами, конференции, виртуальные выставки и многое другое.

Виртуальные печатные материалы 2020 года ITB Asia, MICE Show Asia и Travel Tech Asia будут бесплатными для всех подтвержденных экспонентов ITB Asia 2021.

Более чем 5000 квалифицированных международных MICE-специалистов, корпоративных и leisure-покупателей, получат полный доступ к эксклюзивному виртуальному трехдневному мероприятию в режиме 24/7, включая конференции и каталог участников.

Как отмечает г-н Эндрю Фуа, исполнительный директор по выставкам и конференциям Сингапурского совета по туризму, «ITB Asia - это ведущая азиатская площадка, создающая идеи, концепции и продукты для международной индустрии туризма. Мы воодушевлены тем, что в этом году она развивает новую модель событий, демонстрируя способность туристической отрасли внедрять инновации и продолжать создавать важные партнерские отношения в это непростое время.

Виртуальные и гибридные форматы мероприятий, вероятно, продолжат дополнять будущие оффлайн-мероприятия, и мы уверены, что Сингапур продолжит лидировать в этой области».

Отметим также, что, в отличие от синапурской выставки, ряд ведущих европейских туристических форумов планирует пройти этой осенью в заранее запланированном «живом» формате. Так, организаторы ведущей лондонской туристической выставки WTM-2020 сообщают, что она пройдет в британской столице, как и пларировалось ранее, 2-4 ноября этого года.

Организаторы московской осенней выставки «Отдых» также сообщают, что «можно точно сказать, что «Отдых/ Leisure 2020» состоится в намеченные даты с 8 по 10 сентября в залах ЦВК «Экспоцентр»».

/TOURBUS.RU