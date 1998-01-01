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Источники в авиаотрасли: На первом этапе полеты за рубеж начнутся только из шести городов России

Эксперты опасаются, что из-за планируемого ограничения городов вылета зарубежных рейсов пострадают региональные чартерные программы

Полеты за рубеж на первом этапе возобновления международного авиасообщения планируется разрешить из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока, - сообщила сегодня газета "Известия" со ссылкой на свои источники в отрасли.

По информации издания, в этом месяце глава Росавиации Александр Нерадько направил в правительство предложение разрешить полеты из шести городов России на первом этапе возобновления международного авиасообщения.

В проекте говорится, что Росавиация и МИД будут согласовывать список стран с территориальными подразделениями Роспотребнадзора Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока.

"Сегодня все международные аэропорты готовы обслуживать международные рейсы. Но Роспотребнадзор считает правильным ограничить их число, чтобы минимизировать риски распространения в России коронавирусной инфекции", — сообщил изданию представитель крупного российского аэропортового холдинга.

Издание отмечает, что города были выбраны по географическому принципу. При этом возможность осуществлять международные рейсы получат все три столичных аэропорта для соблюдения интересов крупных авиаперевозчиков, базирующихся в разных аэропортах Москвы.

На втором этапе, пишет газета, Роспотребнадзор, Росавиация и МИД будут отслеживать эпидемиологическую ситуацию и каждые две недели направлять в правительство перечень стран, куда можно будет улететь из любого международного аэропорта страны.

"Таким образом, если авиасообщение с другими странами будет восстановлено 1 августа, российские аэропорты, не отнесенные к внутригосударственным хабам, смогут принимать рейсы из-за границы не ранее середины августа", — пишут "Известия".

При этом, отмечает издание, дата начала международных полетов до сих пор не определена, в алгоритме возобновления международных рейсов она отсутствует.

Напомним, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила 10 июля, что правительство России ведет подготовку к возобновлению авиасообщения с другими странами. Предполагается, что это будет происходить на основе "принципа взаимности" и только с теми государствами, где благополучная эпидемическая обстановка.

Между тем, гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий говорит, что от этого решения пострадают, в первую очередь, чартерные авиакомпании, которые имеют разветвленную сеть зарубежных рейсов из российских региональных городов. Кроме того, фидерные рейсы (позволяющие добраться до крупного аэропорта) из регионов, скорее всего, будут организованы не везде.

«Фидерные рейсы зачастую бывают убыточными. Авиакомпании компенсируют их за счет стыковочных рейсов по востребованным международным направлениям. Например, «Аэрофлот» может в убыток везти пассажиров из Самары, чтобы покрыть этот рейс за счет последующего полета в Париж», — объясняет эксперт.

Глава агентства Infomost Борис Рыбак в свою очередь считает, что требования по соблюдению эпидемиологического режима сегодня должны быть одинаковыми для всех аэропортов, независимо от наличия международных рейсов в их расписании.

«Россия находится в числе стран, наиболее пострадавших от коронавируса. В этом смысле непонятно, чем прилет пассажира из Турции в Шереметьево отличается от прилета пассажира из Владивостока», — отмечает эксперт.

/TOURBUS.RU