Новости Игорный туризм — не только Лас-Вегас Несмотря на продолжающиеся ограничения на зарубежные поездки, у любителей казино остается возможность «поиграть», не покидая родную страну

Еще в 2006 году в России был принят закон о запрете игорной деятельности – № 244-ФЗ от 29.12.06 г. Но запрещает он не все. Легально работают букмекерские конторы и лотереи, а также выделены четыре так называемые «игровые зоны» на территории страны, где можно на законных основаниях проиграть нажитое непосильным трудом или удовлетворить внезапный приступ игровой зависимости (лудомании). Теперь, чтобы поиграть в казино, можно поехать в эти игровые зоны, отдохнуть там и даже немного выиграть. Впрочем, подобные развлечения доступны не только в России. Рассказываем, где процветает игорный туризм. Где есть казино в России Игровая зона «Приморье» недалеко от Владивостока Казино Tigre de Cristal открылось в 2015 году и расположено в 50 км от Владивостока и в 15 км от международного аэропорта Кневичи. После ослаблений, связанных с пандемией коронавируса, казино уже открылось, а перспективные проекты, связанные с ним, вновь продолжили реализовываться – строительство и проектирование новых гостиничных комплексов, ресторанов и прочей курортной инфраструктуры. В 2019 году казино посетило более 300 тыс. чел., две трети из которых россияне, остальные – иностранцы, в основном, из Азии. «Красная Поляна», Сочи Игорная зона «Красная Поляна» (Сочи) открылась в 2016 году и включает в себя два казино, зал игровых автоматов, покерный клуб, четыре отеля и четыре ресторана. У игровой зоны есть собственный сайт, где можно узнать о наличии мест и предоставляемом сервисе. С момента открытия игорную зону посетили более 1 500 000 человек. Во всех заведениях действует общая концепция – единая карта гостя и программы лояльности. Работают заведения круглосуточно, а посещение их возможно только по паспортам. «Янтарная» (пос. Куликово, Калининградская область) «Янтарная» открыта в 2016 году и расположена на берегу Балтийского моря, в 50 км от Калининграда. В настоящее время зона развивается и администрация области сдает ее по частям разным инвесторам. По состоянию на лето 2020 включает в себя казино, покерный клуб и ресторан. «Сибирская монета», Алтайский край Игорная зона расположена в Алтайском крае, а ее единственный объект – гостинично-развлекательный комплекс с казино Altai Palace – действует с 2014 года. В Ялте (Крым) строится пятая по счету игорная зона в России с рабочим названием «Золотой берег». Открытие планировалось в 2020 году, но, возможно, коронавирус внесет свои коррективы в сроки сдачи объекта. Общая площадь зоны будет 14 гектаров, а объем инвестиций пока не опубликован. Первая игорная зона в России «Азов-Сити» была открыта в 2010 и закрыта в 2018. При этом инфраструктура включала в себя два казино. В итоге, популярностью она не пользовалась и была признана нерентабельной. Популярные направления путешествий для игрового туризма Беларусь Большинству жителей России ехать в Минск гораздо ближе, чем на Алтай или, тем более, на Дальний Восток. Поэтому Беларусь – отличный выбор. Здесь довольно большая сеть казино высочайшего уровня, а цены на проживание и развлечения в республике самые гуманные. Многие туристы включают в свои поездки в Минск именно посещение казино. Впрочем, впечатления после таких посещений у клиентов смешанные. Все-таки уровень сервиса в Беларуси пока не дотягивает даже до курортов России. Европа Чтобы поиграть в Европе, есть два способа – бюджетный и престижный. Недорого и приятно провести время можно, например, в муниципальных казино Финляндии, а дорого и круто – в Монако. В Монако – самое знаменитое казино в мире, где ставки всегда высоки, а среди клиентов звезды шоу-бизнеса, политики и спорта. Азия Азиатский Вегас – это Макао в Китае. Здесь сконцентрировано 33 игорных дома, а количество денег, которые в них крутятся, превосходит заведения и Монте-Карло, и Лас-Вегаса. В игорной индустрии задействовано почти 70% местного населения, а на строительство новых казино ежегодно тратятся миллиарды долларов. Остается только подобрать подходящие авиабилеты – все-таки отдых в Азии требует поэтапного планирования из-за внушительных цен на перелеты. Тем не менее, по отзывам туристов, это того стоит. Америка Игровая Америка – это Лас-Вегас и Атлантик-Сити. Только здесь легально разрешены азартные игры. Оба города полностью «заточены» под казино и все, что с ними связано. В одном только Лас-Вегасе более ста игорных домов! Жизнь здесь очень дорогая, но все равно притягивает любителей острых ощущений со всего мира. Для русскоязычной аудитории подобные заведения знакомы лишь по кинофильмам и телепередачам. Так что процент туристов, которые целенаправленно едут поиграть в США, ничтожно мал. Зато после посещения даже самого захудалого местного казино можно до конца жизни с пафосом произносить фразу: «Я был в Вегасе»! Материал для tourbus.ru подготовлен редакторами спортивно-новостного ресурса Metaratings.ru.

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