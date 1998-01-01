Второе чтение спорного законопроекта об электронной путевке перенесли на осень

Депутаты все же прислушались к многочисленным возражением профессионалов туризма

Второе чтение законопроекта об электронной путевке отложено на осеннюю сессию, следует из информации в базе данных нижней палаты парламента, - сообщает «Интерфакс».

Ранее второе чтение поправок в закон «О внесении изменений в Закон об основах туристской деятельности в РФ», которые вводят в России обязательное использование системы "Электронная путевка", было запланировано на сегодня. Однако в пятницу на заседании президиума совета законодателей глава Ростуризма Зарина Догузова попросила перенести его на осеннюю сессию. По ее словам, ведомству нужно время, чтобы обсудить законопроект с представителями отрасли и экспертным сообществом.

В первом чтении законопроект был принят 12 мая, после этого его текст сильно изменился, но был одобрен к принятию во втором чтении профильным комитетом по физической культуре, спорту и туризму.

При этом обновление на сайте Госдумы последовало за новостью о назначении главного лоббиста электронной путевки Михаила Дегтярева на должность ВРИО главы Хабаровского края. Михаил Дегтярев ранее возглавлял комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Теперь должность председателя комитета перешла Борису Пайкину.

Как напоминает АТОР, предлагаемый ко второму чтению законопроект вызвал широкий резонанс на рынке. АТОР и РСТ направляли письма в правительство и Президенту. На туристическом рынке считают, что электронная путевка в предлагаемом виде не нужна, а в нынешних условиях просто разрушительна для всей индустрии.

«Мы надеемся, что в Госдуме прислушались к бизнесу и общественным организациям, и именно поэтому не стали экстренно рассматривать непроработанный проект. Отдельная благодарность Ростуризму за конструктивную позицию по проекту, которую глава ведомства неоднократно озвучивала», - отметила руководитель Правовой службы АТОР Надежда Ефремова.

В свою очередь почетный президент РСТ Сергей Шпилько сегодня отметил, что «если бы авторы законопроекта остановились на том варианте, который приняли в первом чтении, он, скорее всего, прошел бы. Но “аппетиты разгорелись” – и они поменяли концепцию поправок, ввели гарантийный фонд, туристский взнос и т.п., ничего внятно не разъяснив, Как это будет работать? Во что обойдется? А как должны реагировать на такой сырой проект отвечающие за туризм федеральные чиновники, которым потом создавать подзаконную базу? Был бы сплошной скандал.

Поэтому логично дано время на доработку закона, которым надо правильно воспользоваться».

При этом, как отмечает сегодня РСТ, «пока нет информации, будет ли принято предложение РСТ и единомышленников о создании на базе Ростуризма межведомственной рабочей группы для подготовки вариантов реформирования системы финансового обеспечения ответственности туроператоров с учетом мнений различных министерств, ведомств, депутатов и представителей турбизнеса. Делать это необходимо, времени для такой серьезной работы осталось крайне мало – осенняя сессия Госдумы начнется 7 сентября”.

«Эксперты считают, что перенос законопроекта и новое назначение главы думского Комитета по туризму никак между собой не связаны, это лишь совпадение. Тем не менее, в сюжете с электронной путевкой возник неожиданный поворот, поэтому сложно предсказать дальнейшее развитие событий», - заключили в РСТ.

/TOURBUS.RU