Отвечать за туриндустрию в Госдуме теперь будет Борис Пайкин

Вчера днем президент подписал указ о назначении Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.

До новой должности Михаил Дегтярев являлся депутатом Госдумы от партии ЛДПР и занимался, в том числе, вопросами туризма. Он, в частности, отмечает АТОР, являлся главным лоббистом внедрения единой системы электронных путевок на туррынке.

При этом он настаивал на принятии соответствующего законопроекта сейчас, когда отрасль еще не восстановилась после полной остановки из-за коронавируса.

Так, лишь в минувшую пятницу, после выступления главы Ростуризма Зарины Догузовой, настаивавшей на переносе на осень второго чтения в Думе резонансного законопроекта о введении электронной путевки, Михаил Дегтярев заявил, что, несмотря ни на что, этот вопрос будет уже в понедельник обсуждаться на Совете Госдумы.

По его словам, «Законопроект принят в первом чтении, подготовлен ко второму чтению. Мы прислушавшись к мнению Ростуризма, рассмотрение вопроса о сроках принятия законопроекта отложено на неделю. Вопрос будет решаться в понедельник на Совете Госдумы... Мнения в туристической отрасли разные. Есть сторонники скорейшего введения электронной путевки, потому что многим необходимы страховые гарантии. Сегодня этот механизм не работает, и пандемия это показала. Есть те, кто не хочет введения системы, потому что часть рынка находится в тени.

Наш Комитет сформулировал свою позицию и рекомендует законопроект к скорейшему принятию».

Новым председателем парламентского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи вместо Михаила Дегтярева стал также представитель фракции ЛДПР Борис Пайкин.

По информации СМИ, Борис Романович Пайкин родился в Ленинграде 26 марта 1965 года. В 1987 году окончил Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени технологический институт холодильной промышленности, а в 1998 году – Санкт-Петербургский технологический институт сервиса. Имеет ученую степень кандидата экономических наук.

В конце 80-х – первой половине 90-х годов занимался бизнесом в сфере производства и торговли. С 1996 года занимал ряд постов в администрации Санкт-Петербурга, в 2003-2005 гг. работал в Госстрое РФ, затем - на посту советника руководителя Федерального агентства по промышленности, далее возглавил и возродил один из российских машиностроительных производств.

С 2007 по 2013 год Борис Пайкин возглавлял ООО «Газпром Социнвест». При его участии был реализован ряд крупных проектов для ПАО «Газпром» в Северо-Западном, Центральном и Южном регионах, проведена работа по строительству объектов для Зимних Олимпийских игр в Сочи.

С 2013 по 2017 год выступал партнёром компании Fort Group (коммерческая недвижимость).

С 2017 г. и по настоящее время - депутат Государственной Думы Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва от фракции ЛДПР, прошел по Брянскому одномандатному округу.

Занимал пост первого заместителя председателя Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

/TOURBUS.RU