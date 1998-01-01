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Выяснилось, каких путешествий наши туристы больше всего боятся из-за пандемии

Интернет-сервис Biletix представил нам результаты опроса о наиболее «опасных» в сегодняшних условиях видах транспорта

Путешествия на автобусах вызывают наибольшие опасения среди российских туристов в «постковидный» период: автобусы отметили 33% респондентов, отвечая на вопрос «Какой транспорт вызывает у вас наибольшие опасения в период пандемии?».

Далее в рейтинге ответов идут поезда (29%), лайнеры (21%) и самолеты (14%). Такие данные следуют из опроса, проведенного в июле интернет-сервисом для путешественников Biletix с участием 1997 человек.

Больше половины туристов уверены, что опасность эпидемии для путешествий еще не миновала. При этом такого мнения относительно путешествий по России придерживается 55% респондентов, за границу – 59%.

74% российских туристов поддерживают сохранение карантинных мер в аэропортах, 71% – в самолётах, 63% – в гостиницах и 53% – на курортах и пляжах.

Впрочем, большинство россиян не готово переплачивать за поддержание карантинных мер. 55% респондентов отметили, что не готовы переплатить за перелёт рейсом авиакомпании, которая ввела дополнительные меры санитарной безопасности, а 58% не готовы платить за это отелям и гостиницам.

Показательно, что, несмотря на опасения, спрос на авиабилеты к середине июля по внутренним направлениям восстановился до 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных бронирований авиабилетов Biletix. 87% путешественников планируют осуществлять путешествия во второй половине 2020 года, следует из опроса, проведенного агентством в июне.

/TOURBUS.RU