Новости Глава Ростуризма просит отложить на осень рассмотрение Думой спорного законопроекта о введении электронной путевки Дальнейшая судьба вызвавшего негативную реакцию профессионалов законопроекта должна решиться сегодня на заседании Совета Думы

Глава Ростуризма Зарина Догузова на заседании президиума совета законодателей РФ в пятницу попросила перенести на осеннюю сессию второе чтение законопроекта о введении в России информационной системы «Электронная путевка», - сообщает «Интерфаск». «Отдельно хочу сказать про законопроект об электронной путевке, наверное, все о нем наслышаны. Это очень сложный, очень важный вопрос, который касается вопросов прозрачности рынка, защиты прав потребителей и безопасности прав туризма. Это тот блок, над которым нам предметно и существенно нужно работать. Нам действительно нужно пересмотреть подходы, прозрачность отрасли нужно повышать, туристы должны быть уверены в сохранности своих средств», — заявила на заседании глава Ростуризма. Она подчеркнула, что вместе с тем законопроект, который сейчас находится в Госдуме и готовится к рассмотрению во втором чтении, нуждается в серьезной доработке. «Мы эту позицию неоднократно высказывали. И мы просим отложить рассмотрение этого законопроекта во втором чтении на осеннюю сессию. Мы просим дать нам время с отраслью, с экспертным сообществом, с профильным комитетом Госдумы все это обсудить», — добавила г-жа Догузова. «Мы обговорили вашу просьбу с Ириной Анатольевной Яровой и перенесли обсуждение этого законопроекта на осеннюю сессию», — ответил первый зампредседателя Совета Федерации Николай Федоров в ответ на просьбу главы Ростуризма о перенесении второго чтения законопроекта. В свою очередь, глава комитета по физкультуре, спорту и туризму Михаил Дегтярев заявил, что, несмотря ни на что, этот вопрос будет обсуждаться в понедельник на Совете Госдумы. По его словам, «Законопроект принят в первом чтении, подготовлен ко второму чтению. Мы прислушавшись к мнению Ростуризма, рассмотрение вопроса о сроках принятия законопроекта отложено на неделю. Вопрос будет решаться в понедельник на Совете Госдумы... Мнения в туристической отрасли разные. Есть сторонники скорейшего введения электронной путевки, потому что многим необходимы страховые гарантии. Сегодня этот механизм не работает, и пандемия это показала. Есть те, кто не хочет введения системы, потому что часть рынка находится в тени. Наш Комитет сформулировал свою позицию и рекомендует законопроект к скорейшему принятию». Впрочем, сейчас г-ну Дегтяреву, скорее всего, уже не до туризма - именно сегодня президент назначил его на должность ВРИО губернатора Хабаровского края. Напомним, что второе чтение поправок в закон «О внесении изменений в Закон об основах туристской деятельности в РФ», которые вводят в России обязательное использование системы "Электронная путевка" для всех видов туризма, несколько раз переносилось и сейчас запланировано на 21 июля. В соответствии с законопроектом, туроператоры должны вводить в систему информацию о каждом проданном туре, включая подробные параметры путешествия и его стоимость. При этом за «создание» каждой путевки с туристов будет взиматься сбор, размер которого пока не определен. Сбор будет направляться в гарантийный фонд, средства которого можно использовать для помощи туристам в экстренных ситуация, выплат за аннулированные туры, а также для инвестирования в инфраструктуру внутреннего туризма. Представители общественных объединений в сфере туризма выступают против законопроекта в новой редакции и несколько раз просили правительство и руководство Госдумы не допустить его принятия. /TOURBUS.RU

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