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Визовые центры Франции возобновили работу в 17 регионах России

По результатам последнего заседания Совета Европы, въезд российских туристов во Францию и другие страны ЕС по-прежнему запрещен

С сегодняшнего дня Визовые центры Франции возобновили работу не только в столице, но и в регионах России, сообщает оператор центров компания VFS Global.

«Визовые центры Франции с 20 июля возобновили работу в регионах России, они выдают паспорта и принимают документы для отдельных категорий виз Казани, Иркутске, Ростове-на-Дону, Калининграде, Хабаровске, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске, Новосибирске, Перми, Самаре, Саратове, Уфе, Владивостоке и Екатеринбурге», — сообщили в компании.

Все центры работают по предварительной записи и с соблюдением норм безопасности. «Все клиенты проходят проверку температуры тела на входе в центр для оценки состояния здоровья. Для соблюдения норм дистанцирования введена система предварительной записи на сайте.

Кроме того, все сотрудники центра также соблюдают профилактические нормы безопасности, такие как дезинфекция поверхностей, скрининг температуры тела, использование дезинфекторов для рук, регулярное мытье рук, дистанция, и могут просить клиентов избегать скопления людей в центре», — сообщили в компании.

Визовый центр в Москве возобновил работу 6 июля, он работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 14:00.

В Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге центры работают каждый понедельник с 09:00 до 14:00.

В Иркутске, Калининграде, Хабаровске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Самаре, Саратове, Уфе и Владивостоке работают один раз в две недели, по понедельникам, с 09:00 до 14:00.

Центры в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону пока закрыты.

Напомним, что Евросоюз 1 июля разрешил въезд гражданам 15 стран за пределами союза с необязательными целями. Этот список стран является рекомендательным для стран-членов Евросоюза. Они могут открывать границы, используя его частично или полностью.

Россия в это список не вошла, и в минувший четверг Совет Европы сообщил, что не будет расширять список стран, из которых разрешены необязательные, в том числе, туристические поездки в страны объединения.

Наоборот, из списка были исключены Черногория и Сербия, где выросло число случаев коронавируса. В Сербии на сегодня зафиксировано 19 тыс. случаев коронавируса и 709 смертей, в Черногории – почти 1,3 тыс.случаев и 24 смерти.

Обновленный список включает 13 стран, не входящих в Евросоюз. Это Алжир, Австралия, Канада, Китай (при условии взаимности), Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.

По данным французских СМИ, в ходе обсуждения списка предлагалось также исключить из списка Марокко и Алжир, но большинство членов Совета Европы высказались против, так как уровень заболеваемости там остается низким. Европейские чиновники также не обсуждали возможность разрешения поездок для граждан США, где ситуация с коронавирусом остается крайне тревожной.

По критериям Евросоюза для включения в этот список число случаев коронавируса за последние 14 дней должно быть близко к среднему по странам ЕС по состоянию на 15 июня 2020 года. Также принимается во внимание объем тестирования, отслеживания контактов, лечения и достоверность статистики по коронавирусу.

Между тем власти Франции видят «некоторые признаки» возобновления эпидемии коронавируса, но пока речи о полноценной второй волне не идет, заявил сегодня министр здравоохранения страны Оливье Веран. По его словам, во Франции в настоящее время насчитывается от 400 до 500 активных "кластеров коронавируса", многие из которых приходятся, в частности, на дома престарелых.

Он указал, что если "вызывающие беспокойство тенденции" сохранятся, то правительство может рассмотреть возможность введения ограничительных мер в отдельных регионах или снова по всей стране.

Сейчас во Франции введено обязательное ношение масок в общественных местах, расположенных в помещениях. Эта требование распространяется, например, на магазины, государственные учреждение. За несоблюдение этого правила грозит штраф в размере 135 евро.

За время пандемии в стране выявили около 170 тыс. случаев заболевания коронавирусом, более 30 тыс. человек, заразившихся COVID-19, скончались. Почти 80 тыс. выздоровели.

/TOURBUS.RU