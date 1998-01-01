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20 июля
На Дальний Восток отправятся чартеры с «любителями хорошо отдохнуть и вкусно поесть»
Эксперты оценили туристический потенциал Приморского и Камчатского краев
В рамках онлайн-выставки «Знай наше: Дальний Восток», организованной Ростуризмом и Profi.Travel, эксперты представили и оценили туристический потенциал Приморского и Камчатского краев, а также других близких к ним российских регионов.
А главной новостью дня стало заявление о том, что к уже запущенным в самое ближайшее время добавятся новые чартеры в восточные регионы страны, - сообщает наш специальный корреспондент.
Об этом, в частности, сообщила начальник Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова. «В этом году фокус сделан на внутреннем туризме: задача стоит сделать поездки и доступными по цене, и интересными, – пояснила она. – При этом мы ведем активную работу с федеральными операторами по поводу открытия новых полетных программ на Дальний Восток: надеемся, что они появятся уже во второй половине августа».
По ее словам, поскольку сезон в этом году будет продлен, отдых в новых регионах будет возможен, скорее всего, до глубокой осени. А возможно, появятся и круглогодичные предложения.
«Для того чтобы новые предложения стали возможными, сейчас разрабатывается положение о поддержке полетных программ с той целью, чтобы их субсидирование помогло снизить общую стоимость турпакетов на 15-20%, – сообщила Елена Лысенкова. – Однако параллельно с этой идет и работа по поддержке субсидирования перелетов граждан с туристическими целями, а кроме того, прорабатывается не только вопрос снижения цен, но и «открытия» новых направлений с той целью, чтобы сделать внутренний туризм повсеместно доступным».
По оценке эксперта, успех старта программ и «упаковки» новых пакетов зависит от синергии действий федеральных и региональных властей, а также бизнеса.
А кроме анонсирования планов по появлению чартеров на Дальний Восток, начальник управления Ростуризма сообщила и о намерении ведомства создать площадку федерального уровня, на которой могли бы «выставляться» все предложения в рамках внутреннего туризма. «По нашей оценке, на ней может быть выставлено больше двух млн турпакетов с той целью, чтобы любой житель страны мог купить понравившийся ему тур». – резюмировала она.
В свою очередь, Константин Шестаков, заместитель председателя правительства Приморского края, заявил, что «в этом году у нас есть замечательная возможность показать Дальний Восток тем, кто хочет вкусно поесть и хорошо отдохнуть».
«Мы сделали основные акценты на привлечении молодежи, а также любителей гастрономического туризма (в частности, с помощью профильных фестивалей), – сообщил он. - И надеемся, что это сработает».
По словам зампреда правительства Приморья, в регионе намерены стремиться с кому, чтобы в нем появилась не только инфраструктура, полностью соответствующая требованиям гостей (в т. ч. пляжи с «голубыми флагами»), но и события, способные привлечь туристов. «Именно под крупные события мы намерены, в частности, привлекать «пакетных» туристов», – сообщил он.
/TOURBUS.RU
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