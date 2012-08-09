За продажу поддельных путевок мошеннице дали шесть лет

На днях Октябрьский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Анны Аршиновой, продававшей заведомо поддельные путевки в Международный детский центр «Артек»: согласно его решению, следующие 6 лет мошенница проведет в исправительной колонии общего режима, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

Особую «пикантность» этой истории придают два обстоятельства. Во-первых, убеждая потенциальных покупателей в надежности сделок, благодаря которым путевки в «Артек» они могли купить по «очень льготной» цене в 30 тыс. рублей за полную смену, мошенница представлялась сотрудницей …Следственного комитета РФ. И делала акцент на том, что низкая стоимость туров обусловлена именно тесным сотрудничеством ведомства с лагерем.

Во-вторых, приобретавшие путевки родители, по-видимому, не знали, что якобы являющаяся сотрудником СК Анна Аршинова уже не раз получала сроки – в т. ч. и за мошенничество.

Прошлым летом ее афера, в результате которой она «продала» 10 путевок в «Артек» по 30 тыс. рублей, быстро лопнула. «12 июля 2019 года 10 родителям пришли электронные письма о том, что их дети не прошли конкурсный отбор, в связи с чем им отказано в путевках, – так об этом говорится в сообщении СК. - Денежные средства в сумме 300 тыс. рублей подсудимая не вернула, а распорядилась ими по своему усмотрению».

Импульс расследованию дела придал глава СК РФ Александр Бастрыкин после того, как в конце июля 2019-го к нему на личный прием в Петербурге пришли обманутые родители. Глава СК сразу же заявил им о том, что хотя ведомство и помогает некоторым категориям детей оказаться в «Артеке» и «Орленке», никаких льготных путевок не продает.

Однако с учетом того, что действия мошенницы нанесли урон не только гражданам, но могли дискредитировать и репутацию Следственного комитета, поручил разобраться в ситуации.

И разобрались. Судом Анна Аршинова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество): в отличие от многих других «туристических» мошенниц, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, она обязана вернуть потерпевшим и все деньги – по 30 тыс. рублей каждому.

Любопытно, что в том же самом Октябрьском районном суде Петербурга Анна Аршинова, получившая срок еще в 2012-м, в 2017-м снова была осуждена по статье 159 УК РФ за мошенничество в виде хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием. В 2012-м она получила 4 года условно с аналогичным испытательным сроком, однако впрок этот урок не пошел: в декабре 2015-го Аршинова облапошила доверчивого знакомого, пообещав ему купить 4 крутых «Айфона». Но, получив от покупателя 216 тыс. рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, потратив их на личные нужды.

Итог был закономерен: Октябрьский районный суд, учтя предыдущие «заслуги» мошенницы и тот факт, что «преступление Аршинова А. Ю. совершила в период испытательного срока, назначенного приговором от 09.08.2012 г.», дал ей 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, отсрочив реальное отбывание наказания до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Но теперь, в 2020-м, мошенница со стажем отправится в колонию уже по-настоящему.

Стоит напомнить, что за подобные «художества» реальные сроки наказания преступники получают крайне редко: как правило, правосудие ограничивается условным сроков в три года.

В данном случае, по всей вероятности, сыграла роль «родословная» мошенницы, а также тот факт, что непосредственное участие в расследовании принял Следственный комитет.

/TOURBUS.RU