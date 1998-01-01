Новости Вслед за венгерским партнером, российский туроператор «Робинзон Турс» объявил о банкротстве Эксперты объяснили, почему пострадавшие туристы не смогут воспользоваться фингараниями туроператора

«Настоящим сообщаю, что 2 июля 2020 года нами было подано заявление в Федеральное агентство по туризму об исключении из Реестра туроператоров. 7 июля издан приказ № 199-Пр-20 ООО об исключении «Туристическая фирма „Робинзон-Турс“» из Единого федерального реестра туроператоров. На основании вышеизложенного, сообщаем вам о прекращении туристической деятельности. Просьба с 17 июля 2020 года обращаться за страховым возмещением в САО «Лексгарант», - такое сообщение получили вчера туристы, оформившие ранее туры в Венгрию в российской компании «Робинзон Турс». Напомним, что «Робинзон Турс» – российское представительство крупного венгерского туроператора Robinson Tours, в течение 25 лет принимавшего около половины организованных российских туристов в Венгрии и объявившего о банкротстве в начале мая. «Закрытие туроператора Robinson Tours – это печальное событие для всех игроков рынка. В Венгрии это одна из лидирующих компаний по приему российских туристов, но не единственная. Она обслуживала значительную долю российского рынка, особенно в сегменте лечебного туризма. Для нас это стало большой неожиданностью. У данной компании есть наш депозит, поэтому ее судьба нас очень беспокоит», — отметил тогда директор по международному туризму компании «Де Визу» Алексей Лебедь.

По данным ассоциации «Турпомощь», в Фонде персональной ответственности «Робинзон Турс» имелись 50 млн рублей фингарантий, предоставленных СК «Лексгарант». Между тем, как сообщает сегодня РСТ, свои деньги пострадавшие туристы могут не получить, так как несмотря на то, что срок действия договора с компанией «Лексгарант» был оформлен до 31 августа 2020 года, он в итоге был прекращен досрочно – 7 июля, после того, как «Робинзон Турс» исключен из реестра «в связи с представлением заявления о прекращении туроператорской деятельности». «А это значит, что компания остановила деятельность не в связи с невозможностью исполнения обязательств перед туристами, а по добровольной инициативе. В этом случае фингарантии не работают», – сообщила руководитель рабочей группы по страхованию ответственности туроператоров Всероссийского союза страховщиков Юлия Алчеева. «В соответствии со статьей 17.4 закона «Об основах туристской деятельности» основанием для выплаты страхового возмещения является прекращение деятельности «по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта. Такой формулировки в приказе Ростуризма нет, значит случай «Робинзона» – не страховой, – пояснила г-жа Алчеева. – Соответственно платить страховая компания не должна. Туроператору придется решать проблему выплат своими силами».

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