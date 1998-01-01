Новости Израиль возвращает ограничения в связи со второй волной коронавируса Возвращение в страну иностранных туристов вновь отложено на неопределенный срок

«К сожалению, в настоящее время ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Израиле ухудшилась и фиксируются сотни новых случаев COVID-19, - сообщил Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. – В связи с чем правительство страны снова ввело ряд ограничений. И хотя о введении общенационального карантина речи пока не идет, возвращение туристов в Израиль откладывается». Говоря о сложившейся ситуации во время круглого стола «Новые форматы зарубежного отдыха в эпоху после пандемии», организованного на площадке Академии АТОР, он подчеркнул, что одной из причин новой волны COVID-19 стало скорое снятие карантина, введенного в марте. «И хотя смертность в стране одна из самых низких в мире, несколько дней назад были возвращены частичные ограничения. – пояснил он. – Экономика только-только начала восстанавливаться после карантина, и поэтому о былых жестких запретах пока что не говорят». Вместе с тем выполнение существующих безусловно: как заявил Владимир Шкляр, в настоящее время в Израиле за отсутствие маски прямо на месте штрафуют сразу на $140. «Соблюдение правил гигиены, социальной дистанции и пр. – это объективная реальность и увы, нам с этим придется жить еще долго, - сообщил он. – В связи с этим до 1 августа въезд туристов в Израиль не планируется». Однако Владимир Шкляр подчеркивает, что «ситуация меняется очень динамично и никто не знает, что будет через две недели». «Мы надеемся, что эпидемиологическая обстановка в Израиле снова стабилизируется и иностранный туризм вернется», - замечает он. А также выражает надежду на то, что российские туристы вернутся в страну еще в этом году. Что касается ближайших перспектив, эксперт подчеркивает: в первую очередь Израиль намерен возобновить авиасообщение с так называемыми «зелеными» странами, в которых вирус практически побежден. Среди них он называет Грецию, Кипр, Австрию и некоторые другие. «В какие сроки откроется авиасообщение с остальными странами мира, среди которых находится и Россия, остается неясным, – подчеркивает он. - На государственном уровне этот вопрос пока не обсуждается». Вместе с тем он уверен в том, что как россиян, так и других гостей из-за рубежа в стране очень ждут. И особенно в таких туристических местах, как Эйлат. «Этот город очень зависим от туризма, и когда пришел коронавирус, безработица в нем достигала уровня в 70%, - сообщил Владимир Шкляр. – А поскольку значительная часть туристов была из России, уже сейчас снова стоит вопрос о поддержке чартеров в Эйлат». При этом во время возникшей в приеме гостей паузы многие отели курорта обновили инфраструктуру, а муниципалитет провел работы по очистке пляжей и дна. «У меня нет сомнений и в том, что на первом этапе, который может затянуться, при их приеме станут использовать скидки, бонусы и проводиться всевозможные акции, - заверил директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. – Когда «откроются» многие страны мира, за туриста будет большая конкуренция, и поэтому я полностью уверен в том, что конкурировать за него станут и с помощью цены». Между тем, как сообщают сегодня израильские СМИ, в ночь на пятницу 17 июля члены правительства на специальном совещании, проходившем в режиме видеоконференции, одобрили введение новых ограничений. Открывая это совещание премьер Биньямин Нетаниягу предупредил: если немедленно не ввести новые карантинные ограничения, то в ближайшие три недели количество тяжелых больных вырастет в восемь раз и составит 1600 человек. Так решено, что начиная с 17:00 сегодняшнего дня в стране вновь закрываются спортивные залы и спортивные студии, кафе и рестраны. Рестораны при гостиницах смогут обслуживать 35% от своей общей вместимсоти. Запрещено проведение мероприятий в закрытых помещениях с участием более десяти человек, и на открытом воздухе - двадцати человек (этот запрет, как и ранее, не распространяется на проведение митингов и демонстраций). При этом министры отклонили рекомендацию главы Совета национальной безопасности закрыть на выходные пляжи. По состоянию на сегодня в стране заражены 25636 человек (+1402 за сутки), 387 заболевших умерли (+7 за последние сутки). /TOURBUS.RU



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