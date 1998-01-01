Организованный туризм по-прежнему остается без музеев

Профессионалы туризма «бьют тревогу» в связи с продолжающимся запретом на прием в музеях экскурсионных групп и реализацию соглашений с туркомпаниями

Несмотря на то, что большая часть учреждений культуры города на Неве вернулась к работе с посетителями после четырехмесячного перерыва, организованный туризм по-прежнему остается за бортом, поскольку Роспотребнадзор фактически запретил прием туристско-экскурсионных групп и реализацию соглашений с туристическими компаниями, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Обычную (если ее можно так назвать) деятельность еще в первой половине июля возобновили 14 городских музеев и выставочных залов (а также 18 музейных филиалов), а с 15 июля к ним присоединились такие гранды туристического спроса как Государственный Эрмитаж, Русский музей, Екатерининский дворец и ряд других.

В частности, уже можно посетить Петропавловскую крепость, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Музей Суворова, Музей музыки в Шереметевском дворце, Санкт-Петербургский музей Хлеба, Музей обороны и блокады Ленинграда, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Музей-институт семьи Рерихов и многие другие учреждения культуры города. Как ожидается, с 19 июля начнет принимать посетителей Исаакиевский собор (вход на его колоннаду уже отрыт), а с 20 июля откроются двери Музея городской скульптуры и Мемориального музея «Разночинный Петербург».

«Возобновление деятельности учреждений культуры свидетельствует о постепенном возвращении города к привычной жизни, традиционно насыщенной и богатой культурными событиями, - заявил по этому поводу вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов. - При этом музеи и другие объекты открываются с учетом безусловного соблюдения всех мер безопасности».

В настоящее время основные музеи города из-за противовирусных мер продают билеты (в основном, электронные) только на конкретные сеансы и лишь считанному количеству посетителей. А кроме того, им предлагается ходить только по строго определенным маршрутам.

Сейчас ситуация такова, что оказаться в Эрмитаже или Русском музее до конца июля проблематично: электронные билеты, в основном, проданы, а попасть в музеи в порядке живой очереди практически невозможно.

В Русском музее, к примеру, внутрь пускают каждые 20 минут всего по 10 человек, при входе каждому измеряют температуру и напоминают о необходимости быть в маске – об этом «говорят» и многие «напоминалки» рядом с картинами. Экскурсий фактически нет: они могут проходить всего три раза в день при численности группы до …пяти человек. А в Эрмитаже установлен и лимит времени посещения – на все про все отведено только два часа.

«Сейчас ситуация в Петербурге такова, что система организованного туризма работать не может: экскурсионная деятельность, как и работа офисов турфирм, фактически запрещена, общепит может работать только на вынос или на летних верандах, а сфера развлечений не действует, - констатирует менеджер компании «Путешествуем вместе» Дмитрий Зимин. – Увы, но привлекать гостей в значимых объемах только возможностью погулять по городу и совершить прогулку на речных трамвайчиках не представляется возможным».

В результате большая часть туристов, посещающих сейчас Северную столицу – индивидуалы: организованный туризм по-прежнему в простое.

В связи с этим президент РСТ Андрей Игнатьев направил письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой снять запрет на прием в музеях туристско-экскурсионных групп и реализацию соглашений с туристическими компаниями.

Стоит напомнить, что в выпущенных ведомством 10 июня рекомендациях для музеев, музеев-заповедников и т. д. прямо говорится о том, что групповые экскурсии с числом участников до пяти человек и соблюдением социальной дистанции допускаются, а вот прием туристско-экскурсионных групп запрещен вовсе.

/TOURBUS.RU