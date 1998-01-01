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Украинские туристы уже могут собираться в Болгарию, российские — пока что нет

Российский сегмент въездного туризма в Болгарию можно будет спасти, если страна откроется для приезжающих из России не позднее 15 августа

Корреспондент «Новой газеты» на Балканах Геннадий Габриэлян передаёт для «Турбизнеса»: 16 июля в Болгарии отменен обязательный 14-дневный карантин и наличие отрицательного PCR-теста для всех лиц, приезжающих из ряда стран, в том числе из Украины и Грузии.

14-дневный карантин и PCR-тесты также не обязательны для лиц, приезжающих в Болгарию из стран ЕС (за исключением Швеции и Португалии), Великобритании и Северной Ирландии, как и стран Шенгенского соглашения.

В связи с отменой карантина для Украины министр туризма Болгарии Николина Ангелкова провела телефонные переговоры с менеджерами ведущих туроператоров этой страны и обсудила с ними возможности увеличения турпотока.

Николина Ангелкова подчеркнула, что в последние годы Украина является одним из ведущих рынков въездного туризма в Болгарию: в прошлом году здесь отдохнуло более 470 тыс. украинских туристов, что на 24% больше, чем в рекордном для болгарского туризма 2018 году.

Что касается России, то, по имеющимся сведениям, два базовых причерноморских курорта, где находятся аэропорты - Бургас и Варна, вошли в МИД Болгарии с предложением открыть их для россиян, но ответа пока нет.

По мнению местных туроператоров, российский сегмент въездного туризма можно будет хоть как-то спасти, если Болгария откроется для приезжающих из России не позднее 15 августа. Ранее сообщалось, что болгарские туристические власти собираются официально продлить летний сезон нынешнего года до конца октября.

Напомним, что, как мы сообщали ранее, международный курортный сезон начался в Болгарии 26 июня, когда министр туризма Болгарии Николина Ангелкова встретила первый в сезоне после окончания карантина туристический чартер из Европы - тогда в аэропорт Бургаса прибыли около 190 туристов из Голландии и Бельгии.

Тогда же Николина Ангелкова отметила, что надежду на спасение летнего сезона вселяет решение, принятое в конце июня депутатами Народного собрания Болгарии.

Оно меняет условия получения туроператорами субсидий за чартеры с иностранными туристами: теперь по 35 евро за одно кресло могут получать туроператоры, использующие чартеры иностранных, а не только болгарских авиакомпаний и без доказательств отсутствия интереса со стороны болгарских перевозчиков.

/TOURBUS.RU