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Номинирование на награду RBT&M Award - 2020 продлено

Организаторы ежегодной профессиональной премии Russian Business Travel & MICE Award объявили о продлении этапа выдвижения на награду до конца августа

Как сообщили нам организаторы вручения главной отечественной премии в области делового туризма Russian Business Travel & MICE Award, в связи с недавним снятием ограничений на проведение деловых, конгрессных, выставочных мероприятий и туристической деятельности в России, оргкомитет RBT&MA принял решение продлить этап номинирования на награду еще на полтора месяца — до конца августа.

К участию в номинировании традиционно приглашаются профильные компании, работающие в сфере MICE, business travel-агентства, конгрессные гостиницы и бизнес-центры, региональные и зарубежные офисы по туризму и конвншен-бюро.

В борьбу за престижную профессиональную награду уже включились четыре десятка компаний из различных городов России. На награды в различных номинациях в этом году претендуют столичные отели Hyatt Regency Petrovsky Park, Radisson Blu Belorusskaya, Golden Ring Hotel и National Hotel, «Crowne Plaza Airport С-Петербург», «Novotel Hotel Красная Поляна», «Гранд Отель Видгоф» (Тюмень), горно-туристический центр «Газпром», туристический комплекс «Абрау-Дюрсо», курорты Игора и Красная Поляна, GCS Business Group, Event 8, Slon Event storytelling, агентство «Авиа-Центр», Corpus Global MICE&Event, «Аэроглобус Бизнес Трэвел» и другие.

В этом году церемония вручения наград состоится уже в одиннадцатый раз. Традиционно ее будет принимать гостеприимный столичный «Президент-Отель».

Как и в прошлые годы, мероприятие пройдет в рамках Всероссийского дня MICE. Концепция проведения Дня MICE на региональных площадках заключается в демонстрации потенциала российских регионов как дестинаций делового туризма профильным потенциальным заказчикам и агентствам.

Напомним, что премия Russian Business Travel & MICE Award является ключевым мероприятием для всего рынка делового туризма и ежегодно собирает ведущих игроков в сфере MICE и business travel. В прошлом году за престижную награду боролись 175 номинантов. За три месяца голосования за претендентов в 15 номинациях было подано более трехсот300 тысяч голосов. География соискателей на награду оказалась очень широкой - она охватывала компании от Калининграда до Красноярска и от Мурманска до Сочи.

Организаторы приглашают к сотрудничеству партнеров в Москве и регионах!

Номинирование на награду Russian Business Travel & MICE Award

/TOURBUS.RU