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В отелях Краснодарского края открылись детские клубы Coral Travel

Собственная полетная программа туроператора Coral Travel в Сочи стартует 21 июля, в Анапу – 22 июля

15 июля в пяти отелях и пансионатах Краснодарского края, расположенных в Сочи, Анапе и Геленджике, открылись авторские клубы оператора – Coral Sun Family Club. В Сочи детский клуб Coral Travel будет работать в отеле «Бархатные сезоны». Отель славится своей эко-тропой, на территории есть просторная спортивно-игровая площадка с мягким покрытием.

Больше всего детских клубов Sun Family Club – три – в Анапе. Так, в пансионате «Югра» Sun Family Club будет работать в большом просторном мини-клубе, расположенном в отдельно стоящем здании. В этом сезоне в программу Sun Family Club включена йога под навесом с профессиональным тренером.

В гостиничном комплексе «Хуторок» туристов ждёт новый большой мини-клуб. В «Хуторке» педагоги Coral Travel предусмотрели двухчасовую программу игр на пляже и в детской секции бассейна.

Еще один объект с концепцией Sun Family Club в Анапе – «Миракле». Это отличный отель 3* с уютной и благоустроенной территорией. Здесь для юных гостей педагоги Coral Travel будут устраивать мастер-класс по приготовлению пиццы, а также весёлые игры в бассейне.

В Геленджике клуб Sun Family Club открылся в пансионате «Кубань». Здесь уютный и просторный мини-клуб, в котором созданы все условия для развивающих игр и детского творчества.

На территории пансионата расположена благоустроенная игровая площадка, а также имеется открытый бассейн с детской зоной. По вечерам для детей и взрослых проводятся яркие анимационные шоу.

Кроме того, в пансионатах «Кубань», «Югра» и отеле «Бархатные сезоны» будут проходить занятия Sunny English с профессиональными преподавателями английского языка.

История детских клубов Sun Family Club началась с трех турецких гостиниц, сейчас такие клубы работают в 13 странах и 150 отелях. За 11 лет работы клубов в них провели время более миллиона детей. В штате Sun Family Club более 350 педагогов, прошедших серьезный отбор и профессиональное обучение.

Собственная полетная программа туроператора в Сочи стартует 21 июля, в Анапу – 22 июля. Рейсы будет выполнять авиакомпания Royal Flight на Boeing 737 два раза в неделю из аэропорта Домодедово. С августа количество рейсов на оба курорта будет увеличено до трех в неделю.

/TOURBUS.RU