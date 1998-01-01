«Аэрофлот» передаст «Победе» 50 «боингов» и большинство своих российских маршрутов

Группа компаний «Аэрофлот» подготовила новую стратегию до 2028 года, рассказал на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев, - сообщает РБК. В этой стратегии, получившей название «30/30», группа намерена сделать ставку на лоукостер «Победа», который в 2019 году перевез 10,3 млн пассажиров, а через восемь лет должен увеличить их число до 55–65 млн человек.



Стратегия предполагает увеличение пассажиропотока до 130 млн человек в год к 2028 году. Прежний план увеличить число клиентов до 100 млн человек к столетию «Аэрофлота», которое будет отмечаться в 2023 году, также сохраняется.

«Вторые «30» в названии программы» отражают планы компании снизить цены в экономклассе на рынке на 30% за счет «Победы», - добавил глава «Аэрофлота».

Основные среднемагистральные маршруты, которые сейчас обслуживает одноименная компания «Аэрофлот», группа планирует передать «Победе».

«Победа» к 2027–2028 годам будет оперировать 170 самолетами и перевозить 55–65 млн пассажиров в год. Это в шесть раз больше, чем было в 2019 году, когда компания обслужила 10,3 млн человек. Сейчас в парке у лоукостера лишь 30 самолетов.

Основным источником лайнеров для «Победы» в ближайшие годы будет сам «Аэрофлот»: он отдаст «дочке» все 50 собственных самолетов Boeing 737-800, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники «Аэрофлота».

«Победа», встав на маршруты «Аэрофлота», существенно изменит картину ввиду дешевизны билетов: у нее 10% билетов продается сейчас по цене 499 руб., а до этого продавалось по цене 999 руб. — это очень существенная для пассажира вещь», — уверен г-н Савельев.

На тех маршрутах, где «Победа» уже выполняла рейсы, средний чек не изменится, поскольку авиакомпании-конкуренты успели приспособиться к ценообразованию лоукостера, говорит редактор сайта Aviaport Роман Гусаров. «А на тех маршрутах, где появится «Победа», конкурентам придется снижать тарифы», — добавляет он.

Сама компания будет вынуждена сокращать издержки, чтобы сохранять рентабельность, а значит, пассажирам все больше придется доплачивать за дополнительные услуги, указывает аналитик.



Сам «Аэрофлот», который в 2019 году перевез 37,2 млн пассажиров, сохранив первое место среди российских авиакомпаний, сосредоточится на дальнемагистральных рейсах, чтобы стать пятизвездочной компанией. Он также будет оперировать 170 самолетами, но у него по-прежнему будет 35–40 млн пассажиров. «Это соответствует как раз пятизвездочным компаниям, которые сегодня оперируют на рынке», — добавил глава «Аэрофлота».

Таким образом, стратегия предполагает, что «Победа» станет крупнейшей авиакомпанией в группе «Аэрофлот» и в целом в России.



Одобренная премьером новая стратегия будет рассмотрена на Совете директоров «Аэрофлота», заседание которого назначено на на сегодня.

/TOURBUS.RU