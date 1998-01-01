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16 июля
«Аэрофлот» передаст «Победе» 50 «боингов» и большинство своих российских маршрутов
Глава «Аэрофлота» рассказал о новой стратегии развития компании, предусматривающей резкое увеличение маршрутов и авиапарка российского лоукостера
Группа компаний «Аэрофлот» подготовила новую стратегию до 2028 года, рассказал на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев, - сообщает РБК. В этой стратегии, получившей название «30/30», группа намерена сделать ставку на лоукостер «Победа», который в 2019 году перевез 10,3 млн пассажиров, а через восемь лет должен увеличить их число до 55–65 млн человек.
Основные среднемагистральные маршруты, которые сейчас обслуживает одноименная компания «Аэрофлот», группа планирует передать «Победе».
«Победа» к 2027–2028 годам будет оперировать 170 самолетами и перевозить 55–65 млн пассажиров в год. Это в шесть раз больше, чем было в 2019 году, когда компания обслужила 10,3 млн человек. Сейчас в парке у лоукостера лишь 30 самолетов.
Основным источником лайнеров для «Победы» в ближайшие годы будет сам «Аэрофлот»: он отдаст «дочке» все 50 собственных самолетов Boeing 737-800, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники «Аэрофлота».
«Победа», встав на маршруты «Аэрофлота», существенно изменит картину ввиду дешевизны билетов: у нее 10% билетов продается сейчас по цене 499 руб., а до этого продавалось по цене 999 руб. — это очень существенная для пассажира вещь», — уверен г-н Савельев.
Сама компания будет вынуждена сокращать издержки, чтобы сохранять рентабельность, а значит, пассажирам все больше придется доплачивать за дополнительные услуги, указывает аналитик.
Таким образом, стратегия предполагает, что «Победа» станет крупнейшей авиакомпанией в группе «Аэрофлот» и в целом в России.
/TOURBUS.RU
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