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16 июля
Промышленный туризм может стать драйвером развития внутренних маршрутов
Круглый стол «Промышленный туризм – новые ресурсы для продвижения регионов» состоялся в рамках проекта «Event-терапия»
Как было заявлено в рамках онлайн-конференции проекта «Event-терапия», сотрудничество специалистов проекта PromTourism.ru и экспертов проектного офиса по развитию туризма Агентства стратегических инициатив (АСИ) позволило разработать и выпустить методологию развития промышленного туризма для российских регионов, - cообщает наш специальный корреспондент.
Поначалу методология разрабатывалась в поддержку проекта «Как создавались вещи» компании MICE Market во главе с Сергеем Рыжовым (он же является руководителем проекта PromTourism.ru), а затем появился универсальный инструмент для реализации идей по «открытию» тех или иных предприятий.
«Сначала команда проекта активно «открывала» для туристов автомобильные заводы, вагоноремонтные депо, молочные и кондитерские предприятия, резиденции технопарка, телестудии и IT-компании Самарской области, создавая интересный экскурсионный продукт. А на площадке АСИ она создала универсальное, легко внедряемое решение по развитию промышленного туризма», - пояснила заместитель главы АСИ Ольга Захарова.
При этом методологические рекомендации содержат единую концепцию работы властей, предприятий, туристских организаций, а также советы по организации и созданию производственных экскурсий, технологии их проведения и подготовки сотрудников, а также экскурсоводов. Предприятия, к примеру, смогут разрабатывать программы для туристов, рассказывающие историю производства максимально интересно и безопасно демонстрирующие технологические процессы и раскрывающие особенности, а также уникальность продукции. Методология уже внедряется в Самарской, Нижегородской, Смоленской областях и в Удмуртии, а более 10 регионов РФ приступают к ее реализации.
«Методологию передаем в регионы бесплатно, однако при этом мы должны убедиться в том, что отдаем ее в надежные руки, - подчеркнула Ольга Шандуренко, руководитель программы по развитию промышленного туризма АСИ. – У тех, кто заинтересован, есть шанс стать своеобразным законодателем мод в этой сфере в своем регионе».
Как было заявлено на состоявшемся в рамках проекта Event-терапия «круглом столе»: «Промышленный туризм – новый ресурс для продвижения регионов», объем мирового рынка этого направления превышает 8 млрд евро. Как заявила модератор сессии, партнер Центра стратегического консалтинга Наталья Белякова: «В Европе 86% промышленных предприятий практикуют промышленный туризм, поскольку это завязано в т. ч. и на налоговые льготы».
При этом Сергей Рыжов сообщил, что только в Самарской области уже разработано и представлено на рынке около полутора десятков экскурсий по промышленным предприятиям, а в разработке находится еще десять. «Это как классические «пищевые» предприятия, так и те, на которые «зайти» с целью организации приема туристов трудно,. – подчеркнул он. - К каждому из предприятий нужно искать свой «ключик»: это могут быть самые разные варианты, включая и обязательную поддержку со стороны их первых лиц».
По его мнению, при этом сразу надо сказать, как будут организованы такие туры и выбрать, с какой частотой станут проходить, определиться с возрастом посетителей, необходимостью оплаты туров, формой их организации и пр. «Один из главных стимулов для предприятия в этом случае - возможность с помощью промышленного туризма формировать его положительный имидж, демонстрируя открытость обществу и миру».. – считает эксперт.
В свою очередь, Наталья Томашевская, основатель Пермской Ассоциации промышленного туризма, констатировала, что в России уже насчитывается 7 аналогичных объединений, которые имеются в Крыму, Калининградской области, Петербурге и т. д.
«Начинался он (промышленный туризм) исключительно, как социальное предпринимательство, однако сейчас при определенных условиях и опыте направление может приносить прибыль», - полагает она.
При этом Лариса Малофеева, менеджер по развитию промышленного туризма Выксунского металлургического завода подчеркнула: если поначалу перед направлением стояла задача изменить отношение к профессии металлурга, то сейчас проект стал своего рода явлением культуры в городе, в котором каждый третий работает на этом предприятии. «Сейчас мы развиваем новый проект – индустриально-туристский парк «Баташев», куда войдет множество локаций в центре города, - пояснила она. – На предприятии у нас три уникальных экскурсионных маршрута, связанных с производством колес, стали и труб. А арт-объекты на территории действующего завода – самые большие в Европе».
Общее мнение – промышленный туризм как явление должен развиваться. И сейчас, в период подъема внутреннего туризма, тема является особенно актуальной.
/TOURBUS.RU
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