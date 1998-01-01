Доминикана ждет россиян, не предъявляя им особых условий

Директор представительства Министерства туризма Доминиканской Республики в России рассказала о ситуации на острове и готовности карибской страны принимать российских туристов

Как заявила Галина Лысенко, директор представительства Министерства туризма Доминиканской Республики в России, Украине и Республике Беларусь в ходе онлайн-конференции «Новые форматы зарубежного отдыха в эпоху после пандемии», главным условием возобновления работы сферы туризма в этой стране стало соблюдение мер безопасности, «благодаря которым прибывающие на отдых туристы не будут заражены и не заразят других».

По ее словам, с 1 июля Доминикана уже начала принимать гостей из-за рубежа, а ее инфраструктура туризма полностью заработала. Однако пока открыто только около 30% номеров в отелях и действуют некоторые ограничения. «В стране разработаны два официальных протокола безопасности (один для отелей, другой для рекреации), которые жестко соблюдаются и выполняются безусловно», - заявила она.

Что касается россиян, по словам эксперта, страна готова их принимать и надеется на возобновление чартерных программ еще в этом году. Да и туроператоры из РФ не против: в частности, PEGAS Touristik запланировал начало полетов в четыре региона Доминиканы из Москвы уже в августе, а из Петербурга, Екатеринбурга и Казани – в октябре.

«Как этот, так и другие российские туроператоры готовы в случае возобновления международного авиасообщения выполнять полетные программы, - оценивает она. – Причем они подтверждают свои намерения делать это в прошлогодних объемах и с той же географией вылетов».

Что касается мер безопасности, они в целом стандартны. Соблюдение социальной дистанции, требований санитарии, сокращение объемов приема гостей в виде меньшего числа гостей. По ее словам, на въезде у туристов дистанционно станут измерять только температуру: если она нормальна, никаких особых требований не будет. А если повышена – будут проводить дополнительные исследования. «К вопросу безопасности в стране подошли крайне серьезно, - отмечает Галина Лысенко. – Протокол безопасности для турсферы, к примеру, в печатном виде занимает 95 страниц – там все, до мелочей, расписано».

При этом контакты с обслуживающим персоналом (в т. ч. при заселении и выезде) минимализированы и по возможности переведены в бесконтактный (в частности, цифровой) формат. Например, пляжи оборудованы счетчиками, позволяющими заполнять не более 30% их вместимости, а посещение бассейна будет численно ограничено.

«Поскольку первые туристы в Доминиканскую Республику уже прилетели, фактически в настоящее время происходит «обкатка» всех разработанных протоколов и мер безопасности, - констатирует эксперт. – Проверяется и налаживается работа аэропортов, туристической инфраструктуры и всего того, что призвано сделать пребывание гостей комфортным и безопасным».

Например, несмотря на то, что отели открыты, а аэропорты и рестораны работают, экскурсионная деятельность в стране пока ведется с некоторыми ограничениями.

Вместе с тем Галина Лысенко еще раз подчеркнула: никаких исключений в приеме граждан тех или иных стран в Доминикане нет, а туристам из России (как и другим) справку об отсутствии COVID-19 при прилете предъявлять не придется. «Этот вопрос оставлен в компетенции самого туриста», - сообщила она.

/TOURBUS.RU