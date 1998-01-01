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15 июля
В столице — очередной этап «ослабления режима повышенной готовности»
На фоне нового снятия карантинных мер, связанных, в том числе, с проведением массовых мероприятий, организаторы осенней выставки «Отдых-2020» подтверждают, что она состоится в начале сентября
В рамках очередного этапа ослабления режима повышенной готовности, введенного в Москве в связи с пандемией коронавируса, с понедельника был снят ряд ограничений, - сообщили в столичной Мэрии.
Так, в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 13 июля сняты все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований. При этом администрации предприятий и организаций могут самостоятельно решать вопрос о том, сохранять ли дистанционный режим работы или возвращать сотрудников в офисы.
Кроме того, с понедельника отменены ограничения на очную работу образовательных учреждений, и теперь студенты вновь могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники — сдавать экзамены в очной форме. При этом выбор формы проведения испытаний — в очном или дистанционном варианте — остается за Минобрнауки России и администрациями вузов.
Также отменяется запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых. В обычный режим работы возвращаются общеобразовательные школы и колледжи. До начала августа в школах будет проходить ЕГЭ, а полноценный учебный год планируется начать 1 сентября.
Помимо этого, в соответствии с указом сняты ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Возобновляют работу секции и кружки, дискотеки и т.д., но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок.
Вместе с тем, в Москве по-прежнему запрещено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, так как в этом случае невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования. По этой же причине пока невозможно проведение публичных мероприятий.
В соответствии с указом с понедельника вновь могут открыть свои двери детские лагеря отдыха и детские развлекательные центры. Кроме того, с 13 июля отменяется обязательное использование масок при нахождении на улице. Они необходимы лишь при посещении общественных мест в помещениях и в общественном транспорте.
Следующий этап ослабления ограничений запланирован на 1 августа, когда вновь смогут принять зрителей театры и кинотеатры, - сообщили в Мэрии столицы.
Как отметили в связи с постепенным снятием карантинных мер организаторы осеннего туристического форума «Отдых», «Можно точно сказать, что «Отдых/ Leisure 2020» состоится в намеченные даты с 8 по 10 сентября в залах ЦВК «Экспоцентр».
А это значит, что мы все вновь увидимся "вживую" и сможем восполнить затянувшуюся паузу в профессиональном и дружеском общении. Первое событие офлайн в туристической отрасли — три дня интенсивной работы, дискуссий, обмена опытом, разговоры «тет-а-тет», улыбок и, возможно, рукопожатий — все то, чего никогда полностью не заменит онлайн.
Однозначно, мы все изменились в период изоляции, и туризм, и выставка обретут новые смыслы и формы. Приглашаем принять участие в этой трансформации и представить туристический продукт, адаптированный под «новое время».
/TOURBUS.RU
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