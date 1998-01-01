Майя Ломидзе: «Есть уже восемь стран, готовых принимать наших туристов»

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе считает, что в этом году российские курорты из-за ажиотажного спроса и продления сезона могут получить до 15% больше туристов, чем в прошлом. Об этом г-жа Ломидзе заявила в ходе вчерашнего онлайн-брифинга, прошедшего на площадке «Национальной службы новостей». Эксперт также отметила, что на российских морских курортах сейчас наблюдается «аншлаг», а количество запросов в разы перекрывает показатели аналогичного периода прошлого года.

При этом исполнительный директор АТОР подчеркнула, что курорты Юга России все еще обладают достаточной емкостью номерного фонда в бюджетном и среднем сегменте, чтобы продолжать принимать новых отдыхающих в течение лета. Так, вплоть до начала сентября раскуплены только номера в отелях высокого уровня и частные виллы. Кроме того, подчеркнула эксперт, на курортах Юга России открылись еще не все отели.

По мнению Майи Ломидзе, даже в случае частичного открытия границ обрушения спроса на внутреннем рынке не произойдет – российские курорты обладают достаточной аудиторией, а уровень цен в этом году в среднем по рынку вполне приемлемый, такой же или незначительно выше, чем в прошлом году.

По ее мнению, не пострадают от открытия границ и новые чартерные направления, куда в этом году благодаря полетным программам туроператоров, можно съездить отдохнуть за разумные деньги. Это Алтай, Байкал и Хакассия, ставшая, по словам эксперта, «прорывом этого сезона».

Эксперт также сообщила, что, по ее информации, «на сегодня есть восемь стран, которые готовы принимать российских туристов на определенных условиях хоть завтра. Это Турция, она сделала это первой еще в конце мая, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ. Эти страны являются безусловно туристическими направлениями и пользуются спросом».

«К концу июня ожидается обновление списка стран в Испании, завтра-послезавтра Италия обещала обнародовать обновленный список стран, откуда они будут принимать туристов. По предварительной информации, Россия может войти в этот список», — добавила Майя Ломидзе.

При этом она подчеркнула, что одна из особенностей этого сезона – отсутствие предварительной информации. «Мы по факту узнаем, какая страна и на каких условиях готова принимать туристов», — отметила эксперт.

Говоря о положении на туроператорском рынке, эксперт отметила, что на сегодня ни одна крупная туркомпания не покинула его.

«Не могу сказать про мелкие компании, которые просто не открылись после отмены самоизоляции. К концу года будет понятно, когда будут данные по налоговым, ЕГРЮЛ, какое число компаний прекратили существование. Банкротств среди крупных игроков не было ни одного, пока все держатся. Мое ощущение, что появился»» «спортивный задор», хочется пережить кризис и вернуться к нормальной жизни», — отметила г-жа Ломидзе.

Майя Ломидзе напомнила, что, по подсчетам Ростуризма, совокупные потери от вируса туристической индустрии, включая гостиницы, транспортные компании, туроператоров и турагентов, составляют 1,3 трлн рублей. По ее словам, за несколько недель летнего сезона и даже до конца года покрыть такие убытки только за счет внутреннего туризма невозможно.

«Но, по сравнению с теми прогнозами, которые были в мае, то, что сезон есть, можно работать на внутреннем рынке – уже хорошо. Это уже возможность для индустрии начать восстанавливаться. Что до конца года такой убыток не будет покрыт за счет продаж на внутреннем рынке – очевидно. Но мы надеемся на совершенствование инструментов господдержки предприятий туриндустрии», — сказала она.

При этом г-жа Ломидзе подчеркнула, что восстановление всей индустрии продлится как минимум до конца 2021 года.

«Это не значит неустойчивости рынка, это значит работу по другим правилам и в режиме жесткого энергосбережения. Оптимизации расходов и менее рисковых схем получения дохода. Но восстановление займет время, до конца года отрасль все убытки покрыть не сможет», — заключила эксперт.

/TOURBUS.RU