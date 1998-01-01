Турецкие СМИ: Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

По информации источников, авиасообщение между двумя странами может начаться в ближайшие дни, или даже сегодня

Турция и Россия договорились о возобновлении авиасообщения со среды, 15 июля, сообщает турецкое агентство Anadolu. "Власти Турции и России договорились возобновить авиасообщение с 15 июля. О договоренности с российской стороной сообщили в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции", — говорится в сообщении агентства.

Источник "Интерфакса" в авиаотрасли утверждает, что на среду были запланированы переговоры между авиавластями РФ и Турции, но об их итогах он не знает.

Источние РИА 2Новости» в Минтрансе Турции подтвердил новость о договоренностях о начале полетов, но не смог начать точную дату возобновления рейсов.

Напомним, что ранее турецкая сторона предложила России возобновить авиасообщение 15 июля. Власти страны заявляли, что готовы принимать российских туристов. При этом вчера авиакомпания Turkish Airlines к объявила, что планирует в начале августа запустить рейсы из турецких аэропортов в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону и Краснодар.

Как комментирует сегодня Российский Союз туриндустрии, «Возможно, как рассчитывают туроператоры, авиасообщение с Турцией действительно возобновится со следующей недели. Однако 15 июля будет дан лишь старт переговорному процессу между странами, и реально полеты могут начаться с августа. Не случайно Turkish Airlines, которая раньше планировала летать в Россию уже с 16 июля, затем перенесла рейсы на 1 августа.

Как полагают на рынке, сейчас идеальный момент для возобновления поездок: сезон в Турции долгий и времени еще достаточно. Важно также, что открытие Турции не только не подорвет внутренний рынок, но и поможет разгрузить российские курорты на фоне повышенного спроса.

В связи с этим некоторые туроператоры выставили вчера для предварительного бронирования турпакеты в Анталью – пока только из Москвы. Одни компании – на базе регулярных рейсов Turkish Airlines уже со следующей недели, другие – на базе чартерных с конца июля.

Продаж пока нет, но в качестве инструмента изучения спроса эта мера себя полностью оправдала: туроператоры убедились, что Турцию на рынке очень ждут. Однако реальным стартом, по их словам, может быть только официальное сообщение об открытии перелетов».

/TOURBUS.RU