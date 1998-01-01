Малайзия сохраняет надежду на чартер из России

«Строгие ограничительные меры дали свой результат: сейчас Малпйзия является одной из тех стран мира, в которых распространение коронавируса практически остановлено: ежедневно фиксируют считанные случаи», - заявил специалист по маркетингу Туристического представительства Малайзии в РФ (Tourism Malaysia) Александр Доля, выступая в рамках состоявшегося на площадке Академии АТОР круглого стола «Новые форматы зарубежного отдыха в эпоху после пандемии», - сообщает наш корреспондент.

По его словам, внутренний туризм в стране полностью запущен: на условиях соблюдения строгих мер безопасности действует практически вся инфраструктура. «На следующей ступени планируется открыть границы только для определенного перечня стран, - пояснил эксперт. – В этот список входят Сингапур, Бруней, Австралия и Новая Зеландия, а также ведутся переговоры с Таиландом. В дальнейшем этот список будет изменяться и расширяться».

Но, несмотря на то, что об открытии границ с Россией речи пока не идет, Александр Доля подтвердил: отельеры Малайзии уже готовы разрабатывать интересные для российского рынка спецпредложения с той целью, чтобы привлечь граждан России.

«К сожалению, называть хотя бы какие-то предварительные сроки открытия границ между Малайзией и Россией я не могу, поскольку даже в отношении ранее перечисленных стран официальных заявлений сделано еще не было, - поясняет он.

– В стране крайне серьезно относятся к эпидемиологической безопасности и, несмотря на то, что российские, европейские или американские туристы ей очень нужны, здесь не торопятся открывать границы из-за опасений новой вспышки заболевания. Хотя, конечно, ситуация очень динамичная и любые решения могут быть быстро пересмотрены. Надеемся, что и россиян, и гостей из стран СНГ мы увидим еще в этом году».

При этом Александр Доля подтвердил, что намерение «поднять» чартер из России в Малайзию (по его словам, до пандемии этот рейс уже был запланирован к открытию на осень 2020 года) сохраняется в обеих странах.

«Интерес к такому чартеру есть и, скорее всего, это лишь вопрос времени», - заверил он.

Стоит добавить, что Малайзия действительно испытывает желание расширить турпоток из России. Например, в конце 2019 года руководители Национального туристического офиса Малайзии встречались с туристическим сообществом Петербурга для обсуждения взаимодействия в сфере туризма и в полной мере представили ему программу Visit Malaysi-2020.

По экспертным данным, если в 2018 году туристический поток из России в Малайзию увеличился на 8% и составил 72,8 тыс. человек, то тлько за 7 месяцев 2019-го он снова вырос и достиг уровня в 52,3 тыс.

С учетом этого Росна Мустафа, заместитель директора департамента международного продвижения Tourism Malaysia, отмечала рост интереса к стране, в первую очередь обусловленного наличием длинного морского побережья, отсутствием визовых требований и повсеместного распространения английского языка. «Общая протяженность морского побережья Малайзии составляет более чем 4,5 тыс. км, а тропических островов насчитывается около 900, – констатировала она. – Вместе с тем у российских туристов особенно популярен остров Лангкави. Однако и многие другие места могут их заинтересовать. Это экскурсионный Пенанг, чистейшие Тиоман, Реданг и Перхентианы, а также дайверский Сипадан».

«Да, Малайзия как направление действительно интересно, поскольку ново и обладает своей спецификой, - считает менеджер компании «Путешествуем вместе» Дмитрий Зимин. – Однако направление малоизвестно большей части не только туристов, но даже агентов: многие из них попросту не знают, чем оно может заинтересовать клиентов. Кроме того, сказывается отсутствие прямой перевозки: когда она появится в текущей ситуации, неизвестно, и поэтому рассчитывать на приток российских туристов из европейской части РФ в Малайзию пока стоит вряд ли».

/TOURBUS.RU