Новости Wizz Air полетит из Пулково сразу в пять городов Италии Еропейский лоукостер объявил о программе полетов из Северной столицы России в Бергамо, Венецию, Болонью, Турин и Катанию

В то время как международные авиаперевозки из России и в нее пока так и не начались, европейская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air не устает анонсировать новинки из своей новой операционной базы. И не успели потенциальные туристы обрадоваться перспективам полетов с сентября с берегов Невы в Зальцбург (Австрия), Копенгаген (Дания), Осло (Норвегия), Стокгольм (Швеция) и на Мальту, как перевозчик объявил о запуске сразу пяти полетных программ в Италию. Суть происходящего такова: в июне 2020 года авиакомпания объявила об открытии в Пулково первой операционной базы в России и намерении летать по пяти новым направлениям. Как ожидается, к сентябрю Wizz Air разместит в аэропорту Петербурга самолет Airbus A320: рейсы будут выполняться в рамках режима снятия ограничений на полеты иностранных авиакомпаний по седьмой степени свободы воздушного пространства. Однако сегодня стало известно и о том, что уже в декабре 2020-го компания забазирует в Пулково второй самолет Airbus A320. А в декабре 2020 года и марте 2021-го запустит новые рейсы в итальянские города Бергамо и Венеция (с 14 декабря), а также в Болонью (с 17-го), Турин (с 19-го) и Катанию (с 30 марта 2021-го). «Мы рады укреплению позиций Wizz Air в Петербурге, – заявил по этому поводу Леонид Сергеев, генеральный директор управляющей компании аэропорта «Воздушные Ворота Северной Столицы». - Авиакомпания добавит 5 новых городов в географию полетов из Пулково, что, несомненно, сделает путешествия из Петербурга еще более доступными и комфортными». При этом в Бергамо, к примеру, планируется летать ежедневно, в Болонью и Катанию – два раза в неделю, а в Венецию – трижды в неделю по цене от 24,99 евро в одну сторону. При этом в Турин перевозчик намерен выполнять рейс раз в неделю по цене от 19,99 евро. В свою очередь, генеральный директор Wizz Air Джозеф Варади ранее заявлял, что «знаменательный момент анонсирования новой базы в аэропорту Пулково и размещения современного воздушного судна подчеркивают важность российского рынка для нашей компании». «Уверены, что наши бюджетные тарифы сделают путешествие доступным для еще большего количества путешественников», – отметил он. Отметим, что, по итогам 2019 года авиакомпания обслужила в Пулково более 111,1 тыс. пассажиров, что на 59,4% больше показателя за 2018 год. До приостановки международного авиасообщения в России в связи с пандемией COVID-19, перевозчик ежедневно выполнял прямые регулярные перелеты из Петербурга в Будапешт и Лондон, а летом 2020 года намеревался расширить свою маршрутную сеть еще на несколько европейских направлений. Однако коронавирусная ситуация сделать этого не позволила, а теперь список потенциальных маршрутов значительно изменился: как билеты в европейские столицы, так и в города Италии уже доступны на сайте перевозчика. /TOURBUS.RU

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