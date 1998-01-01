Хорватия готова принимать российских туристов

Наши туристы могут посещать страну на Адриатике при наличии отрицательного теста на коронавирус

С 11 июля туристы из третьих стран могут въехать в Хорватию при наличии отрицательного ПЦР-тест на SARS-CoV-2, сделанного не позднее, чем за 48 часов до прибытия. Новое правило касается и россиян.

Как сообщает АТОР, Хорватия одной из первых начала летний туристический сезон. Туристская инфраструктура страны работает в нормальном режиме, к приему туристов готовы более тысячи объектов размещения. С 15 июня страна готова принимать туристов из третьих стран. Турпоток ограничен только отсутствием взаимной перевозки со странами поставщиками туристов.

С 11 июля 2020 г. Хорватия изменила правила приема посетителей из третьих стран. Как и ранее, туристам не нужно по прилете проводить 14 дней в самоизоляции. Однако теперь для въезда в страну у туриста должен быть на руках отрицательный ПЦР-тест. Он должен быть сделан не позднее, чем за 48 часов до прибытия в страну (считая от времени взятия анализа и до прибытия на пограничный пункт).

По информации Ассоциации туроператоров, россияне также теоретически могут посещать Хорватию. Однако фактически такая возможность есть только у наших сограждан, которые могут выезжать за границу и имеют на руках шенгенскую мультивизу. Сама Хорватия, являясь членом ЕС, визы в России пока не выдает. Авиасообщение с Хорватией пока также отсутствует.

В расписании «Аэрофлота» рейсы в Сплит стоят с 1 августа, но пока участники рынка не склонны на 100% доверять этой информации – в зависимости от решения властей, возобновление рейсов может быть перенесено на другие даты.

Между тем, на сегодняшней пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе включила Хорватию в число стран, которые на данный момент официально объявили, что готовы принимать российских туристов на определенных условиях.

«По данным на 14 июля, у нас есть восемь стран, которые готовы принимать российских туристов на определенных условиях хоть завтра. Это Турция, она сделала это первой еще в конце мая, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ. Эти страны являются безусловно туристическими направлениями и пользуются спросом», — сказала эксперт..

По словам г-жи Ломидзе, большинство из этих стран требуют справки об отсутствии ковида, большинство будут замерять температуру при пересечении границы.

«Где-то есть требование скачать приложение, которое позволяет понимать, где турист находится. Часть стран требует заполнения специальных анкет на границе. Это все было бы возможно, если бы мы могли туда долететь», — подчеркнула она.

В то же время онлайн-журнал Croatia Week цитирует представителей Национального совета по туризму страны (HTZ), котрые на днях заявили: "Хорватия – одна из немногих средиземноморских стран, в которых сейчас есть туристический оборот. Мы обеспечили условия для безопасного туризма, но путешественники все равно должны соблюдать меры предосторожности".

/TOURBUS.RU