Второе чтение изменений в туристическое законодательство отложили еще на неделю

По информации РСТ, второе чтение изменений в туристическое законодательство, вызвавшее противодействие практически всех профессиональных туристических объединений, снова перенесено – на этот раз на 21 июля. Вчера поздно вечером информация об этом появилась в «Системе обеспечения законодательной деятельности». При этом текст «скандального» законопроекта там по-прежнему не размещен.

В то же время вчера в комитете Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи состоялась рабочая встреча с руководством Ростуризма и АО «Национальные туристические технологии», где «обсуждалось вступления в силу законопроекта о правовом регулировании функционирования единой информационной системы электронных путевок в России».

На встрече присутствовали заместитель руководителя Ростуризма Григорий Прокуронов, советник руководителя Ростуризма Наталья Смирнова, генеральный директор АО «Национальные туристические технологии» Семен Леви и его заместитель Константин Якушев.

Как напоминает РСТ, в первом чтении законопроект был принят 12 мая, второе чтение планировалось 6 июля. На портале Госдумы «Система обеспечения законодательной деятельности» текст поправок должен был появится до 10 июня, но не появился. Между тем, выяснилось, что поправки подготовлены и кардинально изменили содержание законопроекта, который был рассмотрен в первом чтении.

В связи с этим РСТ, «Турпомощь», профильные комитеты ТПП и РСПП направили совместное обращение председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко, председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину, председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, вице-премьерам Дмитрию Чернышенко и Дмитрию Григоренко, руководителю Ростуризма Зарине Догузовой и другим руководителям органов власти.

Вчера стало известно, что и Ассоциации туроператоров России обратилась с официальными письмами к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину и заместителю председателя Совета Безопасности Российской Федерации, Дмитрию Медведеву с просьбой «не допустить принятия во втором чтении проекта федерального закона о единой информационной системе электронных путевок».

В письме указывается, в частности, что текст, принятый Госдумой в первом чтении, был полностью переписан. Так, теперь законопроектом внедряется организация, дублирующая функции объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» и даже отчасти Ростуризма. Эта организация, если следовать законопроекту, в свою очередь, учреждает очередной, третий фонд, в который туроператоры всех сфер деятельности могут принять решение отчислять средства от каждого реализованного тура.

«Создание единого общего фонда для туроператоров выездного, внутреннего и въездного туризма является абсолютно непроработанным решением и не может выноситься для рассмотрения на законодательном уровне», – считают в АТОР.

/TOURBUS.RU